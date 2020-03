© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - L'emergenza coronavirus bussa alle porte dei singoli Comuni. E i sindaci, come soldati in prima linea, si attrezzano per affrontarla. Uniti al di là degli steccati politici. Cominciando dalla chat che li raggruppa tutti. Utilizzata dai primi cittadini per scambiarsi opinioni, consigli e per unificare i provvedimenti relativi all'apertura oppure alla chiusura di biblioteche, riunioni, allenamenti. «Una grande squadra di chi condivide il fronte» come dice la sindaca di Vedelago Cristina Andretta. Mentre l'Usl 2 precisa che i casi di Covid-19, cioè soggetti positivi al test ma nella quasi totalità asintomatici, vengono seguiti a domicilio dagli operatori dell'Usl 2 con criteri di massima prudenza. Tutti i casi con sintomatologia sono invece ospedalizzati e seguiti da professionisti di qualità. «A parere dell'Azienda sanitaria in questa fase non sono necessari ulteriori provvedimenti attivati dalle autorità comunali» scrive l'Usl 2.L'emergenza vissuta dai sindaci viene raccontata da Stefano Giuliato, di Casale: «Siamo in prima linea. Con il telefono che scotta e mille impegni da organizzare. D'altra parte è il nostro compito». Il suo Comune conta 9 casi positivi al Codiv-19. «Mi alzo alle 6.30 e poi è tutto un rincorrere comunicati, decreti ministeriali, telefonate, internet, gruppi whatsapp e Facebook. E questo continua fino a mezzanotte, come ieri che ho aspettato il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per metterlo subito in rete». La cosa bella? «La chat di noi sindaci. Ci serve per adottare le stesse misure e per inviare un messaggio univoco ai cittadini della Marca superando campanilismi e bandiere politiche». Tra le tante cose da fare, una riunione con artigiani e commercianti a un metro di distanza l'uno dall'altro per affrontare i problemi di categorie in sofferenza. A puntare sulla collaborazione delle forze istituzionali, tra Comuni, Regione, Prefettura, Usl è Marco Serena, sindaco di Villorba. «Il lavoro di squadra messo in campo è fenomenale. Facciamo tutto quello che è possibile fare. In prima linea? Certo ma fa parte del contratto».«Sono giorni che si lavora con una strana sensazione addosso. Arrivano Decreti, circolazioni, disposizioni e specifiche che richiedono approfondimenti e interpretazioni. Il telefono è bollente: messaggi e richieste nei social a qualsiasi ora del giorno...e della notte. È difficile reggere le pressioni e lo stress» ammette Cristina Andretta, sindaco di Vedelago. Ma c'è collaborazione. «È una situazione di emergenza - questo è chiaro - come è altrettanto chiaro che tutti ce la stanno mettendo tutta, in primis la Regione e il presidente Zaia, e a cascata tutti gli altri enti e amministratori, fino all'Usl 2 e ai sindaci che stanno cercando una linea condivisa con il gruppo whatsapp e il coordinamento per il distretto asolano della collega Annalisa Rampin». Preoccupazione? Tanta. Ma si guarda avanti. Lo dice bene Andretta: «Anche se pare incredibile, in tutto questo ci vedo del positivo. Ci vedo un profondo spirito di collaborazione, un confronto assiduo e costante». Come la sta vivendo? «Con un bel po' di tensione ma proiettata al dopo, cercando di raccogliere meno cocci possibile e tentando di esserci con la mia comunità e di rispondere. Ripeto rispondere».«Siamo al fronte, è vero, e come soldati lavoriamo a testa bassa. Ieri, ad esempio, abbiamo riunito la prima e la seconda commissione con i consiglieri a debita distanza. Ma si va avanti» attacca Davide Bortolato, sindaco di Mogliano. Che ha in mente di venire incontro ai propri dipendenti. «Vogliamo adottare un orario flessibile per chi lavora in Comune. Con le scuole chiuse, in molti hanno problemi per tenere i figli. Siamo in un periodo di tensione e preoccupazione. Noi tentiamo di stemperarla mandando messaggi positivi».Tutti uniti per affrontare il coronavirus, dunque. Perchè l'emergenza è indiscutibile ma c'è anche chi sta facendo di tutto per arginarla con un lavoro coordinato che unisce la Presidenza del Consiglio, la Protezione civile, l'Usl e i Comuni dice Moreno Rossetto primo cittadino di Breda. «Una emergenza che ci obbliga a inventare nuove strategie, come ad esempio l'organizzazione comunale e il lavoro agli sportelli. Da adesso il cittadino può prenotarsi al telefono e quando arriva agli sportelli non fa coda e si evitano gli assembramenti. Almeno questo virus ci lascerà qualcosa di positivo».