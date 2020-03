CONEGLIANO - « Cari tifosi dell’Imoco, mercoledì state a casa » . Firmato: Mtv Stoccarda e Confederazione europea. Il coronavirus fa paura anche in Germania e quindi i supporter delle pantere dell’A. Carraro Imoco Conegliano, impegnate mercoledì alle 19 sul campo dell’Allianz Mtv Stoccarda nell’andata dei quarti di finale di Champions League, hanno ricevuto un formale invito a rinunciare alla trasferta che avevano già organizzato nel Baden-Wurttemberg. Il motivo è l’allerta corona virus, che ha portato anche le autorità tedesche ad alzare il livello di precauzioni. E le beffe per i tifosi gialloblù non finiscono qui, perché mentre mercoledì saranno ammessi sugli spalti i tifosi tedeschi, il match di ritorno al Palaverde martedì 10 marzo si giocherà a porte chiuse.





ASTINENZA DA TIFO

Il club campione del mondo, griffato A. Carraro Imoco in Europa, non gioca una partita ufficiale dal 18 febbraio, quando batté per 3-0 il Nantes in Champions. Le partite di campionato contro Cuneo del 23 febbraio, Scandicci del 26 e Perugia di ieri sono state tutte rinviate per le misure anti virus rispettivamente al 18 marzo, 1 e 4 aprile. È perciò grande l’”astinenza da tifo” dei supporter coneglianesi, di gran lunga i più numerosi d’Italia, che non vedevano l’ora di parti r e per Stoccarda in pullman martedì mattina. Tra venerdì e ieri è invece arrivata la doccia fredda, così riassunta dal team manager dell’Imoco Pier Paolo Zanasi: « I nostri tifosi sono stati invitati a non andare in Germania su disposizione della Cev (Confederazione europea di pallavolo ndr) che si è interfacciata con il club di Stoccarda. Il comunicato della Cev è arrivato nel tardo pomeriggio di venerdì e non lascia spazio a interpretazioni e quindi abbiamo comunicato la nuova situazione ai tifosi » . La confederazione non si è limitata a bloccare i tifosi per diminuire il rischio di infezioni da coronavirus, ma ha anche dato precise disposizioni al club gialloblù . « Appena ricevuta la comunicazione della Cev ho dovuto preparare urgentemente la lista della nostra delegazione che andrà a Stoccarda e inviarla sia alla società tedesca sia alla confederazione, che l’hanno accettata. Non solo: ognuno dei partecipanti alla trasferta ha dovuto dichiarare dove è stato negli ultimi 15 giorni » . Tanto zelo è presto spiegato . « In Germania si sta vivendo la situazione vissuta in Italia lo scorso fine settimana. Me l’ha confermato anche il consolato tedesco a Roma. Noi intanto abbiamo l’ok a partire martedì mattina con l’aereo delle 9 da Venezia e arrivo a Stoccarda intorno alle 14 » sintetizza Zanasi. « Si consiglia ai tifosi italiani di non accompagnare la squadra a Stoccarda per ridurre la diffusione delle infezioni » ha scritto l’Allianz Stoccarda, che invita tutti a seguire eventuali aggiornamenti perché “una cancellazione della partita potrebbe essere ancora necessaria” visto che “in Germania la situazione dell’epidemia sta cambiando di giorno in giorno”.



LE MOTIVAZIONI

Zanasi conferma anche un’altra brutta notizia per i tifosi dell’Imoco: « Per decisione della Cev la partita di ritorno al Palaverde si giocherà a porte chiuse, sempre per l’emergenza coronavirus. La comunicazione ufficiale ci è giunta venerdì ma era nell’aria già da un paio di giorni » . La Cev ha motivato la scelta di fare giocare A. Carraro Imoco – Stoccarda in un Palaverde deserto (e stesso destino avranno altre partite delle coppe europee disputate nelle regioni italiane più colpite dai contagi) “essendo la protezione della salute e del benessere dei nostri atleti, tifosi e ufficiali la nostra principale priorità”.

