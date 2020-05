CORBANESE - Nel 2014 la sua azienda operava in Africa, dove ha vissuto in prima persona l’emergenza Ebola. Per questo, quando è scoppiata l'emergenza Covid-19, non si è trovato impreparato e ha subito pensato a un modo efficace per affrontarla. Diego Pol, amministratore di Cesaf Srl, società di Corbanese che opera nel settore del contract e delle telecomunicazioni, nonchè ex arbitro internazionale di volley, ha contattato subito il suo amico Andrea Minozzi, della C.M. Solutions Srl e insieme hanno progettato Thermo Access, un sistema di rilevazione della temperatura corporea da utilizzare nei luoghi pubblici in prossimità di accessi e varchi.



Uno strumento immaginato per affrontare al meglio la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 e una scommessa vinta subito perchè dopo qualche ora dalla messa on line della scheda prodotto hanno registrato ben 5 milioni di visualizzazioni effettive su tutti i social aziendali, contatti da 77 paesi nei cinque continenti e oggi viaggiano al ritmo di 7-8000 visite giornaliere....Cina compresa.

Come vi è venuta questa idea?

«Dal ricordo dell’angoscia vissuta in Liberia durante l'Ebola e dalla consapevolezza che bisognava agire subito per limitare quel senso di ansia e inquietudine che avevamo già provato e che adesso vediamo intorno a noi. - spiega Diego Pol - Così, consapevoli che la prevenzione è fondamentale nella lotta per ritornare alla normalità, abbiamo progettato questo sistema, che consente rilevare la temperatura corporea con precisione medicale. E’già preconfigurato e permette di effettuare misurazioni non solo nell’adulto, ma anche nel bambino e nel disabile in carrozzina. E’ stato progettato per essere pronto all’utilizzo in 5 minuti, senza l’ausilio di nessun tecnico per l’installazione. Inoltre è integrabile con un sistema di regolazione di accesso/contapersone (per la gestione dei varchi canalizzati quali porte con apertura automatica, tornelli, porte rotanti), con un dispositivo di distribuzione di gel igienizzante, un apparato per la registrazione e gestione dei dati raccolti».

Come funziona?

«E’ semplice: il viso dell’utente viene inquadrato dalla telecamera e visualizzato nel display, che potrà dire subito se la persona può entrare o meno all’interno dei locali sulla base della temperatura rilevata».

Uno strumento che sarà utile dunque anche nei palazzetti, dove per ora gli sport di squadra sono ancora al bando e tra questi il volley, considerato tra i più pericolosi in questa fase.

«Certo questo è uno strumento utile anche nelle palestre perchè in 4 secondi dà una rilevazione certa della temperatura. Inoltre posso collegarlo al sistema di ticket. Ho anche una versione desk, diversa dal totem, che posso spostare nelle varie sedi, di allenamento e di gara».

Quanto le è servita l'esperienza di arbitro?

«Tantissimo. Mi ha insegnato, innanzitutto, la rapidità nel prendere decisioni. E questo prodotto abbiamo deciso di farlo in un tempo rapidissimo. Poi mi ha insegnano cosa vuol dire gestire un evento con una molteplicità di persone: spettatori, atleti, squadre in campo e panchine. Impari che occorre dare attenzione alla gestione della persone e da qui è nata anche la sensibilità che mi ha portato a trovare un modo diverso dal puntare in faccia un termometro. Il Thermoaccess è più impersonale, ma garantisce la stessa efficacia».

La sua produzione inizia il 4 maggio e permetterà di impegnare almeno 70/80 persone nella produzione. Anche questo è un segnale importante in questo periodo. Del resto chi viene dallo sport sa bene che i compagni di squadra sono parte della vittoria. Che siano atleti o operai. Ultimo aggiornamento: 08:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA