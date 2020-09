TREVISO - Bimbi in coda per ore alla Dogana per fare i tamponi. Anche il sistema drive-in studiato proprio per velocizzare la procedura va al collasso. E il dg dell'Usl 2 Francesco Benazzi non le manda a dire: «La situazione per i minori è imbarazzante -dice appena arriva sul posto- Non è giusto che i bambini aspettino ore e ore in macchina. Hanno il diritto di essere visti. Sapevamo che c'era un tentativo di accordo a livello regionale con i pediatri affinché ciascun medico potesse fare i tamponi ai suoi assistiti in modo rapido per avere subito la risposta. Questo non è andato in porto. Dunque i pediatri non li visitano finché non mandano i bambini a fare il tampone». Lo scontro ora è aperto. Ma Benazzi, che è uomo d'azione, pensa prima di tutto ai rimedi. Come? Raddoppiando l'orario del punto tamponi, a Treviso e in provincia, e dando la precedenza assoluta ai minori. L'accusa alla categoria dei pediatri però rimane, inasprita dall'effetto a catena dei disagi che ieri erano sotto gli occhi di tutti. Anche dei suoi. Dei più di 800 tamponi effettuati il 70 per cento sono stati eseguiti su bambini. Evento forse inevitabile con la partenza delle attività scolastiche, ma certo, senza una mano dai presidi sul territorio, gestire una simile affluenza era compito improbo. Tant'è che quando la situazione è diventata critica la macchina organizzativa del nuovo punto tamponi all'ex dogana ha deciso di fare largo a una corsia preferenziale pediatrica. Con le auto con a bordo bambini in coda da una parte. E un'altra fila riservata agli utenti adulti. Ma di fronte alle estenuanti ore di attesa i conti continuavano a non tornare. Servivano ben più dei sette sanitari addetti alla raccolta dei tamponi, più dei tre raccoglitori e delle cinque postazioni di accettazione al lavoro ieri mattina dalle sette all'una, senza sosta. Dunque, non potendo raddoppiare i punti di prelievo, via al raddoppio dell'orario.

LA RIORGANIZZAZIONE

«Andiamo al raddoppio -rassicura Benazzi- Porteremo già da domani (oggi per chi legge ndr) a Treviso e provincia l'orario dalle 7 fino alle 19. Riservando la fascia oraria mattutina, fino a mezzogiorno ai minori. Poi si proseguirà fino alla sera con gli atri utenti. In modo tale da garantire ai bambini velocità di esecuzione. E soprattutto per non farli aspettare troppo. I minori che sono in macchina possono star male. Tenere un bambino chiuso in auto non è il massimo, dobbiamo avere riguardo per la questione». Quanto alle ragioni che hanno costretto i più piccoli a mettersi in coda in auto Benazzi rincara la dose: «Visto che i pediatri non hanno nessuna intenzione di fare i tamponi l'ospedale ha dovuto riorganizzare il sistema. E è quello che stiamo facendo. I bambini hanno tempi più lunghi di esecuzione. Devono essere più seguiti rispetto all'adulto e dunque ci stiamo attrezzando per far fronte a tutte le necessità».

I NUOVI CENTRI PRELIEVO

Per cercare di far defluire le interminabili code si cambia adesso marcia oltre che nella distribuzione degli orari anche per le sedi. Per quanto riguarda il distretto di Asolo il punto tamponi attualmente collocato all'ospedale di Castelfranco sarà trasferito nell'arco di alcuni giorni all'ex Velo di via Piave ad Altivole con orario analogo a Treviso. Per Pieve di Soligo il punto prelievi collocato al distretto di Conegliano sarà trasferito entro l'inizio della prossima settimana alla Zoppas Arena. Intanto, sempre a Conegliano, da oggi raddoppia l'orario fino alle 19 nell'attuale sede di via Manin. Mentre a Oderzo è stata individuata come futura sede del Punto tamponi l'ex foro boario. L'orario rimarrà quello attuale vale a dire dalle 7 alle 13, tutti i giorni, festivi compresi. «La scelta delle nuove sedi, per le quali ringraziamo amministrazioni comunali e privati per la collaborazione -conclude il direttore generale Benazzi- è stata fatta, tempestivamente alla luce dei mutati flussi, per di mettere a disposizione spazi molto più ampi, collocati in aree che non determinino problemi alla viabilità ordinaria. Per quanto riguarda, invece, l'orario, abbiamo deciso di arrivare, in tutte le sedi tranne Oderzo che ha un minor afflusso, al raddoppio di quello attuale, con differenziazione dell'accesso in base all'età, al fine di dare un miglior servizio e diluire i flussi. A fronte di un'organizzazione dei Punti tampone che era tarata in modo ottimale sulla base dei flussi registrati fino alla scorsa settimana, la riapertura delle scuole ha determinato un massiccio invio di bambini da parte dei pediatri, che ha fatto incrementare in modo esponenziale gli accessi. È stato quindi necessario ripensare orari e sedi dei Punti tampone». Da oggi dunque si cambia: il sistema drive-in ha una sua precisa funzionalità, ma bisogna metterlo in grado di assorbire numeri così elevati di pazienti. Ora la quadratura del cerchio, pediatri e meno, è stata trovata.

A.Ven

