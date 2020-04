Ha fatto la spesa con maniacale precisione, dividendo gli alimenti freschi, lo scatolame e i surgelati. Per sopravvivere barricata in casa in più a lungo possibile. Lei è Sonia Zanandrea, 23 anni, trevigiana di Santa Maria del Rovere e studentessa universitaria a Ca' Foscari, nella sede distaccata a Treviso, facoltà di Mediazione linguistica e culturale. A settembre dell'anno scorso è partita per Valencia. Dieci mesi di Erasmus. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi in Spagna, in uno dei paesi della Ue dove il Coronavirus sta colpendo in maniera drammatica.



La sua giornata è scandita dalla routine, ma quando esce sul balcone, abbastanza grande per ospitare tavolino e sedie, vede Valencia cambiata. . La studentessa trevigiana ricorda che a febbraio Valencia si preparava a festeggiare”Las Fallas”, una festa molto sentita che si celebra il 16 marzo e che richiama un gran numero di turisti.



