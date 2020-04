I 7 sindaci veneti al governo: «Gli aiuti non bastano a garantire i servizi ai cittadini»

VENEZIA - I sindaci dei 7 Comuni capoluogo del Veneto hanno stilato un documento, con 19 richieste tecniche, che sarà inviato al Governo. «Apprezziamo lo sforzo del Governo e capiamo le difficoltà a mettere in campo manovre in tempi stretti - dice Mario Conte, sindaco di Treviso/presidente Anciveneto - così come apprezziamo lo stanziamento di 3 miliardi e mezzo. Ma questo è solo il primo passo, assolutamente non sufficiente per permetterci di continuare a garantire i servizi e il sostegno ai cittadini. Per garantire la sopravvivenza dei Comuni non basta solo un sostegno una tantum, perché l'emergenza continuerà per il 2020 e forse nel 2021. Chiediamo di avere strumenti finanziari, economici e burocratici».



«Sono accorgimenti tecnici - osserva Jacopo Massaro (Belluno) - che ci permetterebbero di avere risorse da spendere e metterci in condizione di non fermarci». Sergio Giordani ( Padova) chiede di liberare i Comuni dal Patto di stabilità: «sappiamo che sarà molto difficile, ma questo ci permetterebbe, essendo Comuni virtuosi, di fare debiti per i prossimi 10-15 anni, senza chiedere risorse allo Stato». Federico Sboarina (Verona) rileva la necessità di provvedimenti veloci. Francesco Rucco (Vicenza): «iniezione di liquidità straordinaria ai Comuni per coprire i mancati introiti». «Sarà altrimenti complicato - dice Edoardo Gafeo (Rovigo) - far quadrare i conti dei Comuni e garantire l'assistenza ai cittadini». Per Luigi Brugnaro (Venezia) «il Governo deve capire l'importanza di mantenere in piedi le strutture dei Comuni, per dare risposte ai cittadini. Ci attendiamo risposte rapide: le nostre non sono critiche ma ragionamenti assolutamente propositivi». © RIPRODUZIONE RISERVATA