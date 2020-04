Consorzio Prosecco Doc: «Attenti a chi parla di dramma per il settore, la nostra produzione in linea con le stime»

TREVISO - «Secondo i dati in nostro possesso l'andamento della denominazione si mantiene in linea con le previsioni del Consorzio. I numeri parlano chiaro: gli imbottigliamenti reggono» afferma il presidente del Consorzio Prosecco Doc Stefano Zanette. Secondo il Consorzio, al primo aprile 2020, la produzione disponibile di Prosecco Doc ammonta a 2.217.000 ettolitri. A questa, in caso di necessità, si potrebbe sommare la parte della vendemmia 2019 a suo tempo stoccata, pari a 550.000 ettolitri. La situazione attuale - per il Consorzio - è quindi in linea con le stime pluriennali elaborate in tempi non sospetti, che prevedono una disponibilità di Prosecco Doc ante emergenza sanitaria da Covid-19, capace di arrivare a congiuntura con la prossima vendemmia e con la possibilità, eventuale, di attingere alla produzione stoccata in modo da arrivare a fine anno.

«Al momento - commenta Zanette - e sottolineo al momento, pur essendo a conoscenza della drammaticità della situazione per alcune realtà, particolarmente quelle a filiera corta e quelle che non operano all'interno della Grande distribuzione organizzata (Gdo), alle quali va la nostra vicinanza e disponibilità, come Consorzio, a valutare soluzioni che possano andare loro incontro, non comprendo l'esigenza di generalizzare queste situazioni a tutta la denominazione. Attenzione alle voci messe in circolo da alcuni operatori che dipingono scenari drammatici al solo fine di spuntare condizioni commerciali a proprio vantaggio e a danno del sistema».

