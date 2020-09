Paura per il Coronavirus, la Marca resta senza professori a scuola

TREVISO - La paura di arrivare in un territorio particolarmente colpito dal coronavirus, il timore di ritrovarsi a lavorare con la didattica a distanza e il peso del vincolo che prevede una permanenza di almeno cinque anni. Sono le ragioni che hanno spinto gli insegnanti delle altre regioni italiane, oltre al Veneto, a snobbare la Marca. Solo cinque docenti si sono fatti avanti da altre parti del Paese per firmare un contratto a tempo indeterminato salendo in cattedra nelle scuole trevigiane. La conseguenza è che restano da coprire ancora 1.500 posti. Si procederà nominando un esercito di supplenti. Ma il tempo stringe. La call nazionale, cioè l'apertura al reclutamento di prof, ha registrato un'adesione bassissima. Tra i cinque insegnanti, uno arriva dalla Campania, uno dalla Sicilia, due dal Friuli e uno dalla Lombardia.

L'ANALISI

Ci si aspettava una risposta diversa. Attraverso la call si puntava a coprire quante più cattedre possibile. Non è andata così. «Il Veneto ha avuto diversi focolai. Qualche insegnante l'ha vista come una zona a rischio e ha deciso di non fare questo passo, anche temendo di rimanere bloccato nella didattica a distanza spiega Marco Moretti, segretario generale della Flc Cgil di Treviso probabilmente in altre fasi i timori legati allo spostamento sarebbero stati superati. Ha poi pesato molto il vincolo di dover rimanere nello stesso posto per cinque anni, senza la possibilità di avanzare alcuna richiesta. L'emergenza Covid e il vincolo di permanenza così stringente hanno spinto gli insegnanti a cercare soluzioni diverse, almeno per quest'anno». Sulla stessa linea Giuseppe Morgante della Uil Scuola di Treviso: «Il Covid fa paura un po' a tutti in questo periodo specifica e questo si è sommato al vincolo che impone di rimanere nello stesso posto per cinque anni. E così siamo passati dal grottesco al tragico».

LE NOMINE

Ora si attendono le nomine dei supplenti. Ne servono almeno 1.500. Proprio a causa dell'impossibilità di definire gli organici, molti istituti devono ancora creare le sezioni. Alcuni sono tuttora alle prese con il metro per garantire la distanza anti-contagio. In una scuola della zona di Castelfranco si sta addirittura valutando di far sparire la cattedra. Questione di spazio: prevedendo un semplice banco monoposto anche per gli insegnanti si possono recuperare altri centimetri preziosi. L'ufficio scolastico di Treviso ha pubblicato la nuova graduatoria provinciale per la nomina dei supplenti. Ma manca ancora la convocazione telematica. Dovrebbe uscire nelle prossime ore. Ormai, però, non mancano che quattro giorni all'inizio del nuovo anno scolastico, che scatterà il 14 settembre.

IL SISTEMA

Nella Marca verrà usata una piattaforma sperimentale per incrociare le preferenze espresse dai supplenti con i posti a disposizione nelle scuole. Si tratta di un sistema automatico. Difficile però pensare che possa sistemare tutto in quattro giorni. «È elevatissimo il rischio che i supplenti non vengano nominati in tempo sottolinea Morgante e di conseguenza è elevatissimo il rischio che le scuole non possano far altro che partire con degli orari ridotti». Alla luce di tutte queste difficoltà, proprio ieri la consigliera di parità, Stefania Barbieri, ha scritto agli imprenditori della Marca, così come ai sindaci, chiedendo di essere quanto più possibile flessibili per quanto riguarda gli orari di lavoro delle famiglie. «È necessaria una leale collaborazione tra pubblico e privato per la soluzione dei problemi contingenti nel nostro territorio scrive in primis per dare risposta alla potenziale crescente richiesta di flessibilità oraria dei dipendenti, conseguente alla ripartenza della scuola e al concomitante nodo dei trasporti scolastici, per il quale abbiamo chiesto agli amministratori locali l'impegno di trovare una soluzione. Il problema ci tocca da vicino: molte donne lavoratrici, ma non solo, si troveranno a dividersi tra lavoro e famiglia, in questo caso accompagnare i figli minori a scuola in carenza di servizi - conclude - chiediamo pertanto di porre consapevole attenzione nel potenziare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con flessibilità oraria, smart-working, congedi e permessi nelle imprese e nell'accogliere le richieste dei dipendenti».

