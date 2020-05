Coronavirus, il Benetton rugby riprende gli allenamenti alla Ghirada

TREVISO - Il Benetton Rugby ha annunciato, con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale che «gli atleti della prima squadra riprenderanno martedì 5 maggio, presso l'impianto sportivo de 'La Ghirada', la pratica sportiva individuale». La decisione del club veneto arriva in seguito all'ordinanza regionale annunciata da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, secondo la quale è «consentita la pratica sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti e non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse». © RIPRODUZIONE RISERVATA