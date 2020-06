Il debutto dei centri estivi nella Marca: Benetton fa da apripista

TREVISO - Il giorno attesissimo da migliaia di famiglie è arrivato, almeno per alcune di loro. Partono oggi, mercoledì 3 giugno, i primi centri estivi nel Trevigiano dedicati a bambini e ragazzi. Un sollievo non indifferente per i genitori rientrati al lavoro e in difficoltà per l'affidamento dei figli durante la giornata. Viste le rigide norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria anche nella Fase 2 l'organizzazione quest'anno sarà ben più onerosa, anche dal punto di vista economico, con costi netti che si aggirano attorno ai 250 euro a bambino a settimana che in buona parte andranno a pesare sulle tasche dei Comuni che da settimane invocano aiuti in materia dallo Stato.



PONZANO CHILDREN

Il primo ad aprire stamattina è stato Ponzano Children, il centro infanzia nato attraverso il Gruppo Benetton a Ponzano Veneto. I bambini da 3 a 6 anni saranno accolti in gruppi e beneficeranno di attività svolte all'aperto secondo i rimodulati standard di sicurezza imposti dall'emergenza Covid. Spazio dunque al gioco e alla socializzazione di cui i piccoli sono stati forzatamente privati per mesi, con un occhio di riguardo al supporto dei genitori grazie all'esperienza pedagogica sviluppata con la collaborazione di Reggio Children.



LA GHIRADA

Numerosi sono i centri estivi e le fattorie didattiche al via nei prossimi giorni, visto anche l'annullamento di gran parte dei Grest e iniziative parrocchiali. Dall'8 giugno inaugurano i progetti de La Ghirada all'omonimo centro sportivo per bambini delle scuole dell'infanzia e secondarie di primo grado. Cooperativa Comunica e Verde Sport uniscono le forze e puntano sulle attività motorie, anche in questo caso privilegiando quelle all'aria aperta e all'insegna della socializzazione. Fino al 31 luglio saranno organizzati settimanalmente gruppi fissi, ciascuno con sette bimbi delle elementari e dieci delle medie che garantiranno il controllo delle disposizioni sanitarie grazie a personale specificamente formato. Ogni settimana saranno accolti quattro gruppi fra i campi esterni, le aule e le palestre per gli Outdoor Educational Camp, con ingressi e uscite scaglionat. Oltre allo sport spazio anche alla lingua inglese e all'educazione ambientale con laboratori dedicati.



PROSSIME APERTURE

L'8 giugno a Silea partono anche le lezioni di Yoga Education e quelle al centro di arrampicata Sportler Climbing Center. Stessa data per il Basket Oderzo che per la prima settimana vede i posti già esauriti. Il 15 giugno prendono il via i centri estivi a Vittorio Veneto, attivi fino al 21 agosto e organizzati in turni di due settimane per consentirne la fruizione a più bambini possibile vista la riduzione forzata dei posti nelle sei sedi del comprensorio che, per la prima volta, non si potranno scegliere. Metà mese è anche la data scelta per Conegliano. Nella zona di Montebelluna la situazione è ancora in bilico, anche se l'8 giugno dovrebbero partire il centro estivo di Contea e pure il Piscina camping. A Castelfranco sono invece state confermate le attività alle piscine comunali e all'asilo Umberto I, anche se mancano i dettagli definitivi.