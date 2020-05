Coronavirus. A Motta di Livenza scende in piazza la protesta dei commercianti: sedie, cartelli e teste di manichini

protesta dei commercianti

MOTTA DI LIVENZA - Platealequesta mattina in piazza Luzzatti a Motta di Livenza. Decine disono state lasciate in bella mostra dai proprietari dei negozi per protestare contro le restrizioni imposte al settore del commercio. Ogni sedia aveva in bella mostra unarelativo alla professione di chi al momento non può ancora aprire la sua attività.In più alle 11 i negozi aperti, come macellerie e panifici, hanno chiuso per una mezz'ora in segno di solidarietà con i colleghi. Tutti i negozi hanno appeso sulle vetrine dei cartelli con diversi slogan, tra cui "Lasciateci lavorare". Presenti anche le forze dell'ordine per i controlli di rito ma sono stati evitati accuratamente gli assembramenti per evitare eventuali denunce.