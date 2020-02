Coronavirus, primo caso a Treviso: donna positiva al test, è in rianimazione

TREVISO - Un caso di positività al coronavirus si è verificato a Treviso. Si tratta di una donna del 1944, con pregresse importanti patologie, che in data odierna, in seguito a un peggioramento della sintomatologia respiratoria, è stata sottoposta a test dai sanitari del reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso risultando positiva. Attualmente è ricoverata in rianimazione. Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA