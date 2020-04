Coronavirus, prezzi maggiorati per i beni di prima necessità: raffica di segnalazioni

Il Comando di Polizia locale di Treviso ha attivato un nucleo dedicato al controllo dei prezzi , dopo le segnalazioni pervenute dai cittadini relativamente ad aumenti non proporzionali su alcuni generi di prima necessità . Sono stati potenziati i controlli negli ipermercati, nei supermercati e nei piccoli negozi per monitorare l'andamento dei prezzi e approfondire le situazioni che potrebbero apparire non giustificate.



«Stiamo registrando tutti i prezzi afferma il comandante della Polizia locale Andrea Gallo -. Acquisiamo dai negozianti e dalle società titolari degli ipermercati le fatture di acquisto della merce per capire la percentuale di rialzo in fase di vendita al consumatore finale. E' un lavoro che impegna molto e che darà risultati nel medio termine ma il segnale che stiamo lanciando è chiaro: tuteliamo il consumatore ma anche quelle attività economiche che stanno lavorando con trasparenza ed onestà senza speculare su questa crisi».



Il Codice del consumo prevede sanzioni da 5 mila a 500 mila euro ed anche il Codice penale sanziona con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 25 mila euro se viene accertato il rialzo fraudolento dei prezzi . © RIPRODUZIONE RISERVATA