CONEGLIANO - Per lavoro si occupa di fine vita, ma in questo periodo particolarmente difficile ha deciso di porre l’accento sull’inizio della vita. Daniele Marchioni, titolare dell’agenzia di onoranze funebri Memorial di Conegliano, da qualche settimana pubblica ogni sera il “bollettino di vita”, ovvero quanti bambini sono nati in quel giorno, in Italia. Una foto di neonati sulla quale riporta il numero di nati accompagnato da qualche parola di speranza. «È la sera di venerdì 17 aprile - scrive Daniele- e, nonostante la pandemia, le brutte notizie del giorno, il mio lavoro piuttosto impegnativo in questo periodo, arriva la buona notizia con il mio consueto Bollettino di Vita: 1.185 bambini nati oggi alle 22.45!».



L’INIZIATIVA

Daniele spiega: «Da quando è scattata l’emergenza Coronavirus, io e i miei collaboratori ci siamo sentiti particolarmente coinvolti in prima persona. È per noi un periodo piuttosto intenso e difficile. Oltre ad esserci inventati le video benedizioni per alleviare il dolore delle famiglie che in questo periodo non possono partecipare alle esequie dei propri cari, ho pensato di annunciare ogni sera il mio Bollettino di vita».

DATI IN TEMPO REALE

È un dato reale, al quale si attinge accedendo alle statistiche anagrafiche nazionali. «Mi sembrava giusto riuscire a comunicare un messaggio positivo nonostante il dramma che stiamo vivendo, pur rispettando il dolore di tutti - dice Marchioni - E così, tutte le sere, mi diletto nel cercare il numero dei bambini nati durante il giorno per comunicarlo ai miei amici di Facebook». Al numero dei nuovi nati abbina una foto che ispira tenerezza e accende un sorriso. «È una visione che rallegra gli animi e dona un messaggio di speranza - dice - Quando i miei amici del profilo non lo vedono me lo chiedono, è diventata una buona abitudine. Dopo di me anche il governatore Zaia ha iniziato a dare questo dato. Sono contento, la speranza deve sempre vivere in no».

ATTEGGIAMENTO POSITIVO

Nonostante abbia a che fare ogni giorno con la morte e il dolore di chi subisce la perdita di una persona cara, Daniele è una persona positiva, che con rispetto e delicatezza prova a seminare positività e speranza. E se si confrontano i dati, volendo trovare una nota positiva, emerge che ogni giorno nascono più bambini rispetto alle persone che muoiono per Coronavirus. Anche questo è un piccolo seme di speranza, utile per non lasciarsi sopraffare dall’isolamento, dal distanziamento sociale e dai cattivi pensieri.

«Una signora che mi segue fedelmente - racconta- mi ha proposto di stampare un piccolo libro con tutte queste immagini e questi dati. Potrebbe essere una buona idea, tra qualche anno i nostri figli e nipoti avranno un ricordo positivo da sfogliare e forse questo potrebbe oscurare un po’ il lato doloroso di un periodo che tutto il mondo farà fatica a cancellare». © RIPRODUZIONE RISERVATA