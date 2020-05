Nonna Anna, 94 anni, dona la pensione al Comune: «E' per la protezione civile»

FARRA DI SOLIGO - Ha voluto donare l’intera somma della sua pensione alla Protezione civile del Comune di Farra di Soligo. Protagonista di questo bel gesto di solidarietà una 94enne, Anna Copetti. L’arzilla signora, dopo aver trascorso quasi due mesi tra le mura di casa ligia alle indicazioni impartite soprattutto a chi è più anziano, giovedì ha voluto personalmente consegnare la sua offerta nelle mani del sindaco Mattia Perencin che, commosso, ha pubblicamente ringraziato la concittadina, con tanto di foto che ha immortalato quel bel momento.

«Io e la mia famiglia in questi mesi segnati dal coronavirus non abbiamo avuto fortunatamente problemi di salute – racconta Anna Copetti -. E questa donazione è il mio modo per dire grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la nostra comunità». Con mascherina e guanti l’anziana, accompagnata dal figlio, giovedì si è recata in municipio dove ad attenderla c’era il sindaco con tanto di fascia tricolore.



LA MOTIVAZIONE

«Sindaco – ha detto la signora Anna a Mattia Perencin -, volee far qualcossa par ringraziarve e par el me comun». «La signora Anna, 94 anni, mi ha detto che la sua famiglia non aveva avuto per fortuna alcun problema in questi mesi» racconta il sindaco. «Ad altri non è andata per nulla bene. Ho visto la guerra, ma questo virus è molto peggio – sottolinea la 94enne -. E con questa donazione voglio ringraziare il sindaco, la protezione civile e tutti quelli che si sono dati da fare per la nostra comunità».



LA GENEROSITÀ

«Nel nostro Comune in queste settimane non sono mancati i gesti di grande solidarietà da parte di privati e di aziende, molti dei quali hanno voluto rimanere anonimi, dalla donazione di generi alimentari, alla donazione di contributi a favore della locale protezione civile e dei servizi sociali» dà atto il sindaco Perencin, sempre in prima linea in questa emergenza fin da quando, a fine febbraio, è scoppiata. Per la 94enne, che risiede a Farra, donare la propria pensione è stato un gesto naturale per esprimere il suo grazie. Originaria di Gemona del Friuli, Anna aveva sposato Luigi Da Ruos di Farra.



Si erano conosciuti a Gemona dove Luigi era salito a fare il servizio militare. Insieme si erano poi spostati a Milano per lavoro, quindi il rientro a Farra. Mentre il marito lavorava in fabbrica, lei si prendeva cura dei figli Giorgio e Daniele, del bestiame e della casa. Una donna che molto si è spesa per la sua famiglia, per i figli e i nipoti, e che con questo gesto ha voluto dire il suo grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito ad affrontare e a superare le fasi più critiche di questa emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA