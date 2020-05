Il Palio dei Mezzadri si trasforma in una sfida social

PONZANO - Il Palio dei Mezzadri, manifestazione del Comune di Ponzano Veneto che da 30 anni vede sfilare e sfidarsi le storiche contrade del Comune in giochi che ricordano lavori e tradizioni di una volta dei contadini del territorio, non si fa fermare dalla pandemia. È nato #PalioInQuarantena, una sfida tutta social e completamente digital che vede gli atleti impegnati nei giochi del Palio restando comodamente a casa e dando sfogo all’immaginazione nel riprodurre il loro gioco preferito.

L'iniziativa, nata per tener compagnia e strappare un sorriso a simpatizzanti e affezionati, è stata un successo: più di 40 video ricevuti e pubblicati sui canali social ufficiali della manifestazione, 3204 like su Instagram e 1069 like su Facebook.

«Vogliamo condividere - spiegano gli organizzatori - con tutti i telespettatori il nostro successo e lanciare un messaggio positivo, di speranza: nessuna sfida è impossibile, nessun ostacolo è insuperabile. Siamo chiamati ad agire in modo responsabile, a cambiare le nostre abitudini, a mantenere le distanze per salvaguardare la salute delle persone a noi vicine e la nostra. Ma nonostante le restrizioni non esistono limiti e #PalioInQuarantena è stata una della innumerevoli prove di inventiva e immaginazione che i cittadini veneti hanno dato in questo periodo».



