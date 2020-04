Bombole d'ossigeno a domicilio

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Le farmacie adesso iniziano a chiedere la restituzione di quelle esaurite o non utilizzate in previsione del picco da Coronavirus che potrebbe verificarsi tra due settimane. Da qui l'appello.«Chiediamo a tutti i clienti che hanno una bombola di ossigeno non utilizzata o esaurita di contattarci. Riportate in farmacia a Bigolino e Valdobbiadene o richiedete il ritiro a domicilio delle bombole non più utilizzate o esaurite perchè c'è una grande carenza di bombole di ossigeno. Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a chi ne ha bisogno».L'INVITOGiancarlo Raia, della farmacia comunale Dalla Costa di Valdobbiadene e Giuseppe Marson della farmacia di Mansuè lanciano un appello alla popolazione. Le bombole d'ossigeno, comunemente usate per i problemi di apnea notturna, possono diventare di fondamentale importanza nella degenza post corona virus. Nelle sedi di Valdobbiadene e Bigolino però ne mancano all'appello almeno quaranta. «Ne abbiamo sei in farmacia- conferma Raia- per questo chiediamo che ci vengano restituite. Molti, poichè la fornitura è gratuita, ne tengono anche tre in casa. Invece in questo momento potrebbero essere determinanti per i malati Covid19 che vengono dimessi dal reparto di terapia intensiva degli ospedali».IL PROBLEMAA Brescia e Bergamo si è sviluppato una sorta di commercio abusivo di bombole. Chi le aveva le ha prestate ad amici e famigliari. A volte rivendute a prezzi elevati. «Noi vogliamo evitare proprio che accada questo. Stimiamo che il Veneto sia in ritardo di circa due settimane rispetto alla Lombardia. Per cui è probabile che il picco arrivi tra un po' di giorni. Ma non vogliamo trovarci sprovvisti se riceveremo richieste Covid 19». Ma perchè le persone tengono anche 3 bombole in casa? «Un po' è dimenticanza, ad esempio abbiamo recuperato qualche bombola non utilizzata da case di riposo convenzionate. A volte però le persone non hanno capito l'utilità dell'ossigeno nei casi di coronavirus. E forse, prevale un po' di egoismo. Ne basta uno per malato. Quindi per favore segnalateci dove si trovano le bombole e se non potete venire voi, sarà la farmacia a effettuare il ritiro».IL RECUPEROSia a Valdobbiadene, sia alla Farmacia gestita dal dottor Miatto a Bigolino sia in quella di Mansuè è stato attivato il servizio di recupero. Le bombole sono alte un metro e contengono circa 6 mila litri di ossigeno. Sono uno strumento indispensabile nel post ricovero per patologie polmonari da coronavirus (contattare lo 0423 972032 (sede di Valdobbiadene) oppure lo 0423 982246 (sede di Bigolino) per organizzare la consegna o il ritiro a domicilio.Elena Filini