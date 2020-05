Il Covid hospital di Vittorio Veneto si svuota: il saluto degli opertori sanitari Video

VITTORIO VENETO - La pressione si è fortunatamente allentata. La Rianimazione del Covid hospital di Vittorio Veneto gradualmente si è svuotata da lunedì 4 maggio. Così quindici operatori sanitari in fila, rigorosamente equipaggiati per proteggersi dal contagio, hanno pensato di realizzare un video messaggio per un saluto. «Siamo stati chiamati e...abbiamo risposto - si susseguono i cartelli mostrati dagli operatori sanitari -, giorni settimane, emozioni forti, empatia, collaborazione, condivisione, soddisfazioni, supporto, resilienza, altruismo, allenza, nuove amicizie» Qundi l'ultimo cartello: «Grazie e tutti, Rianimazione Vittorio Veneto»







Decine e decine le condivisioni e i messaggi di ringraziamento arrivati attraverso i social a chi ha lavorato in prima fila contro il nemico invisibile.

"Siamo noi a ringraziare chi ha saputo prendersi cura della gente, a Vittorio ma così in tutti gli ospedali" ha scritto Alessandro.

"Bravissime ragazze, ottimo modo per concludere un'avventura che non dimenticheremo mai" l'applauso di Tiziana.

" Grazie grazie grazie e forse è ancora poco x quello che avete donato in questo lungo periodo" il ringraziamento di Rossella.

"Finalmente grazie a tutti voi si riesce a vedere la luce dopo il buio" ci tiene a fare sapere Giancarla. Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA