TREVISO - Il virus non guarda in faccia a nessuno. È stato ripetuto spesso in queste settimane per sensibilizzare le persone a rimanere a casa ed evitarne la diffusione. Allo stesso modo l'economia, in tempi di crisi, colpisce tutti. Lo sanno bene i notai trevigiani. Una stretta cerchia di professionisti (75 in provincia, circa 600 nelle Tre Venezie) che si è ritrovata alle prese con la mole di lavoro praticamente azzerata e con l'obbligo di garantire la presenza in studio. «Per effetto della legge notarile siamo costretti a prestare assistenza nella sede di appartenenza, pena la destituzione - afferma Alberto Sartorio, del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Treviso e del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Ogni professionista in questo periodo sta lavorando, ma le pratiche sono quasi a quota zero, a parte i testamenti. Siamo considerati un'attività essenziale e ci mancherebbe, ma stiamo soffrendo anche noi del blocco delle attività e i mancati incassi».



LA RESPONSABILITÀ

I notai trevigiani però sanno bene di essere fondamentali per molte altre realtà lavorative, e non solo. «Ho inviato una circolare a tutti i professionisti indicando, per motivi di sicurezza riguardo la salute, di portare avanti soltanto le pratiche urgenti, essenziali e indifferibili - continua Sartorio -. A ben vedere però sono tutti atti essenziali per chi ne ha bisogno. Ad esempio, come possiamo evitare di far sottoscrivere un testamento, soprattutto in questo periodo di terrore da coronavirus? Noi lavoriamo a fianco delle persone, facciamo da garanti e ci assumiamo responsabilità. Per cui, quando è necessario come nel caso di un testamento, ci bardiamo dalla testa ai piedi con tutte le precauzioni previste dall'autorità e firmiamo l'atto».



I BISOGNI

La questione testamenti è solo una di una lunga lista. Un altro capitolo importante riguarda le successioni. Ma uno più che mai fondamentale è quello relativo ai mutui e ai prestiti. «Che si parli di privati o di aziende, la voce che riguarda mutui e prestiti è vitale - sottolinea il presidente -. Se pensate a una realtà imprenditoriale che ha bisogno di liquidità per andare avanti in queste settimane difficili, la nostra presenza deve essere garantita e il nostro lavoro puntuale. Ogni caso è particolare, ma c'è anche il rischio di perdere benefici fiscali e quindi il ricorso al prestito si traduce nell'evitare di chiudere tutto».



IL CONSIGLIO

La coperta si sta facendo corta anche per una delle professioni più ambite. La mancanza di lavoro sta mettendo in crisi gli studi più grandi e affermati, quelli in cui lavora il maggior numero di dipendenti. Che a fine mese si traducono in decine di buste paga. Ma a queste spese si devono aggiungere anche quelle fisse come gli affitti, i software informatici, le bollette e nella quasi totalità dei casi anche gli oneri di condominio. Su questi aspetti il presidente Sartorio ha voluto lanciare un appello ai notai trevigiani: quello di non rinviare i pagamenti. «Credo che in questo momento di quarantena forzata delle attività a soffrire siano sia i grandi studi per via del numero di dipendenti che quelli più piccoli per la mancanza di entrate - conclude Sartorio -. Il mio invito è quello di metterci una mano sulla coscienza e attingere ai nostri risparmi. Chi ha messo via qualche soldino eviti di rinviare i pagamenti anche se possibile. Parlo soprattutto ai colleghi più anziani. Rinviare i pagamenti significa privare qualcun altro di un'entrata e in questo momento è giusto che ognuno faccia la propria parte». © RIPRODUZIONE RISERVATA