Zanetti (caffè Hausbrandt): «Il coronavirus non esiste, è un falso dei francesi»

TREVISO - «Il Coronavirus non esiste, se questa è una pandemia allora ce l'abbiamo tutti gli anni. È una falsità palese costruita dal governo francese per sabotare i progetti di 'Via della Setà fra Pechino e Venezia». A sostenerlo è il presidente della casa del caffè Hausbrandt, Martino Zanetti, parlando di una «criminale operazione» di un Paese europeo. «Come uomo dissento totalmente dai meccanismi di coercizione mascherati da ordini di tutela della salute pubblica - aggiunge Zanetti - e ai miei collaboratori consiglio di viaggiare e muoversi liberamente senza preoccupazioni». Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA