TREVISO «Come facciamo a riaprire in queste condizioni? Non abbiamo garanzie per il futuro e le poche promesse fatte in questo mese non sono ancora state messe in atto. Il malcontento è tanto, ogni giorno cerchiamo all'interno del nostro gruppo di calmare chi minaccia di scendere in piazza ma se non arriverà a breve una risposta certa placare gli animi sarà impossibile. Anzi: ci organizzeremo in tutti i modi per far sentire la nostra voce». Treviso Imprese Unite, coordinamento che raccoglie circa 450 titolari di impresa e partite Iva, alza la voce. Sono quelli che ancora non possono riaprire, presi a tenaglia nella morsa delle restrizioni per il Covid 19 e dalle necessità di assicurare un futuro alle loro attività. Il 27 marzo scorso hanno scritto una lettera al sindaco Mario Conte che però, spiega il coordinatore trevigiano Andrea Penzo Aiello, è rimasta lettera morta. «Abbiamo risposto - spiega Aiello - alle sollecitazioni del primi cittadino che voleva sapere fossero le nostre necessità. Poi nessuno ci ha più interpellati per portare avanti il confronto che era stato richiesto; siamo stati tanto entusiasti dal nostro primo incontro quanto amareggiati dal silenzio assordante di questi giorni, in cui stiamo ancora aspettando le tutele che Governo e Amministrazioni locali hanno millantato da marzo in poi. Nell'attesa della riapertura è indispensabile che vengano cancellate tutte le spese relative all'ordinaria gestione delle attività durante i mesi di chiusura per far sì che a fine emergenza non ci ritroviamo in una città in cui è sopravvissuto solo il 20% del tessuto economico».



PROSPETTIVE

«Probabilmente ora ci sarà data la possibilità aprire a metà maggio ma lo faremo in una situazione economica disperata, con molti dei nostri clienti che difficilmente verranno a frequentare i nostri negozi, bar, ristoranti, agenzie di viaggio. La condizione economica ne risentirà poiché saremo obbligati a fare fronte a tutte le uscite solo sospese portando gli incassi al 50% se va bene e più probabilmente al 30% rispetto a quello a cui siamo abituati. Tutto questo senza nessuna garanzia di agevolazioni, nessun ricalcolo di tasse e tributi, nessun aiuto vero alle imprese». In particolare i 450 di Treviso Imprese Unite lamentano «l'assoluta indifferenza di Contarina rispetto alla situazione in atto».



LE DIFFICOLTA

«In questi giorni - prosegue Aiello - arrivano delle bollette rifiuti per un servizio che di fatto Contarina non svolge. La soluzione trovata dalla società di gestione dei rifiuti è la stessa messa in campo di fronte a fatture non pagate, cioè una dilazione di sei mesi con rateazione del dovuto. Ma questa non può essere una misura di emergenza: avevamo chiesto al sindaco di poter usufruire di una sospensione o quanto meno di una rimodulazione della parte di fisso, che per noi operatori è di svariate centinaia di euro a bidone. Delle due l'una: o Contarina ha fatto buon viso a cattivo gioco o le promesse del sindaco erano solo fumo negli occhi». «È inutile far finta che vada tutto bene guidati dal senso di responsabilità che ci ha spinto a chiudere prima del decreto - conclude il portavoce trevigiano - siamo pronti a stare chiusi fino a fine emergenza, quando potremo tornare a lavorare al pieno delle nostre forze. L'importante è che vengano riconosciute tutte le dovute tutele per le nostre aziende e che non ci si lasci soli». «Quella che manca - dice Fabro Capraro, presidente Unascom - è la consapevolezza di quello che abbiamo di fronte. Ci sono aziende che hanno dovuto chiudere, non lo hanno scelto. E noi a queste imprese dobbiamo dare non solo la forza di rimanere in pedi per tutta la durata dell'emergenza ma anche la possibilità di vedere una luce alla fine del tunnel».



LIBRERIE

Intanto Ca' Sugana ha deciso di consentire l'apertura di librerie e negozi di abbigliamento per bambini, a partire dalla prossima settimana e fino al 3 maggio, solo al martedì e al mercoledì. «Una scelta concordata dai nostri uffici con l'Ascom che ha sentito gli operatori - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - e che ha tre motivazioni: aiuta i clienti ad evitare viaggi a vuoto; aiuta gli operatori a trovare i giorni adatti anche per organizzare meglio il lavoro; facilità il lavoro di chi è chiamato a controllare gli spostamenti in questa fase di emergenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA