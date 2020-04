Il virus stronca Arturo Filippini, il re dei ristoratori e fondatore della catena "Toulà"

Ultimo aggiornamento: 17:23

TREVISO - Il grande ristoratore trevigiano, ma pavese di nascita,, è morto in ospedale a Treviso oggi alle 15: aveva 79 anni ed era ricoverato dal 24 marzo scorso. C'erano stati dei miglioramenti delle sue condizioni, ma purtroppo oggi l'aggravamento fatale causato dalArtuto Filippini era arrivato col fratello nella Marca dall'Appennino pavese, la piccola, per lavorare 60 anni fa a Villa Condulmer di Mogliano dove aveva imparato il mestiere. Poi l'incontro e la conoscenza concon cui gestì un ristorante a Jesolo per poi aprire la catena deiche ha imposto nel mondo l'idea di una ristorazione informale, ma di altissimo livello qualitativo.Nel 1961 nella Marca la casa madre dei suoi locali, poialla Scala,, Costa Smeralda, Pechino, Helsinki e Toronto in Canada. E poi il catering "firmato" Toulà, un mito a livello mondiale, esportato anche nel Pacifico, su espressa richiesta. Nel locale Da Alfredo, in centro a Treviso, ha ospitato tanti vip e personaggi dello spettacolo, della politica e dell'economia.Era il re dei ristoratori, il maestro con una grandissima professionalità. Lascia la moglie Marisa, i figli Massimo, Martina, Michela e Nicola.