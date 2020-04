Il mese di marzo si è rivelato il più crudele. I morti sono raddoppiati rispetto all’anno scorso. A dirlo sono le tabelle che l’Istat ha appena aggiornato. L’istituto ha messo a confronto i decessi contati in 35 comuni trevigiani tra il primo e il 28 marzo di quest’anno con quelli registrati nello stesso periodo del 2019. La differenza è evidente: si è passati da 168 a 327 morti. Praticamente il doppio, con punte di aumenti addirittura del 400%. La maggior parte delle persone che hanno perso la vita aveva più di 75 anni: tra gli anziani si è passati da 133 a 256 decessi. Inevitabilmente si allunga lo spettro del coronavirus. Ormai è impossibile avere conferme formali: molte di queste persone non hanno effettuato il test per il Covid-19. Ma è anche vero che nessuno interpreta i dati in modo diverso.

LA LETTURA

Dal 9 marzo, inoltre, tutta l’Italia è stata dichiarata “zona rossa” con un conseguente calo dei morti sulla strada. Senza dimenticare che di seguito sono state sospese anche le attività lavorative non indispensabili. Tutto ciò segna la differenza tra il numero di decessi con la conferma ufficiale di positività al coronavirus e quello che sta realmente succedendo nel territorio. Solo due paesi su 35 evidenziano una riduzione dei lutti: Giavera e Codognè. Quinto e Fonte sono stabili. Gli altri, tutti in crescita, anche esponenziale. L’incremento dei morti emerge in particolare nei paesi che ospitano le case di riposo. Ma non solo. A Preganziol, ad esempio, si è passati da 5 a 13 decessi (tra i quali dieci con più di 75 anni). Un salto spiegato solo in parte dai tre decessi di persone risultate positive al Covid-19 ufficialmente registrati nell’ultimo periodo. «Il dato è rilevante anche perché nel nostro territorio non abbiamo strutture per anziani – sottolinea il sindaco Paolo Galeano – il sentore di un aumento c’era già. Purtroppo è stato confermato. Il trend è in crescita». Anche a Paese i decessi sono più che raddoppiati. Il Comune in questo caso dà i dati relativi a tutto il mese di marzo: l’anno scorso erano stati 7, quest’anno 18. Un numero che sembra stridere con il fatto che fino ad oggi le tabelle ufficiali hanno confermato la morte a Paese di sole due persone positive al Covid-19, compresa Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni, primo caso nella Marca. «Il coronavirus colpisce soprattutto le persone più fragili – ricorda il sindaco Katia Uberti – una parte dell’aumento dei decessi può essere attribuita a questo». Tanto più che a febbraio non era stata rilevata alcuna anomali rispetto all’anno scorso. L’esplosione si è verificata proprio a marzo.

IL BALZO

A Gaiarine c’è stato un balzo ancora più grande: tra i primo e il 28 marzo del 2019 erano stati registrati solo due decessi. Quest’anno sono stati dieci (nove con più di 75 anni). E qui ufficialmente non risulta nessun decesso legato al coronavirus. «Confermo i numeri – spiega il sindaco Diego Zanchetta – ma ad oggi nel comune risultano due persone positive al coronavirus, non ricoverate, e zero decessi da Covid-19. Questo escludendo i decessi di nostri concittadini nelle case di riposo, dato che non siamo a conoscenza se sono avvenuti dopo aver contratto il virus».

I FOCOLAI

«Parlare di focolaio, però, causa una preoccupazione infondata – aggiunge – sono estremamente contento di come i nostri cittadini stanno rispettando le indicazioni che anche noi forniamo loro quotidianamente attraverso una chat aperta con oltre mille famiglie». Pure a Gorgo al Monticano si registra un aumento dei decessi del 400%: da due a dieci (nove con più di 75 anni). Tra i paesi che emergono nel triste elenco non manca San Pietro di Feletto, dove si trova la casa di riposo della fondazione De Lozzo Da Dalto, già al centro dello screening dell'Usl dedicato al coronavirus. Dal primo al 28 marzo del 2019 il paese aveva registrato 4 decessi. Quest'anno sono stati 16 (con 14 sopra i 75 anni). Il triplo. Tra i nuovi comuni certificati dall'Istat, infine, c'è Valdobbiadene. Qui si è passati da 5 a 13 decessi. Tra questi ultimi, undici persone avevano più di 75 anni.