Coronavirus. Passeggiate libere assalto al mercato tutti in coda dalle 7

TREVISO Ci stiamo riprendendo la città o stiamo deragliando? C'è voglia di normalità, desiderio di ritornare ai riti collettivi. Ma la curva del contagio non consente ancora di ricominciare a vivere. Eppure le città, soprattutto durante la mattina, sono un piccolo brulicare di umanità. Archiviata da tempo la spesa unica settimanale, le persone si riversano all'aperto. Distanti, responsabili, con mascherine.



NUOVA LINFA

Ma in numero sempre maggiore. Al mercato è ufficialmente ortomania: dalle 7 di ieri 30 persone stabili in coda per l'acquisto di sementi e piantine per coltivare erbe e verdure. «C'è evidente nervosismo- conferma uno degli alpini della Protezione civile, Toni Zanatta- le persone sono insofferenti alle file, i due mesi di isolamento pesano in termini di stress». 39 banchi contro i 24 della settimana precedente. Oltre agli alimentari, fiori e piante. «Veniamo da due mesi di stop e di problemi, ma oggi i clienti sono arrivati in grandissima quantità. Questo dà un po' di linfa per ripartire- conferma Marco Franzoi, ambulante di Mogliano- le persone acquistano fiori freschi e piante da portare prima di tutto in cimitero. È mancato terribilmente questo rapporto con il caro estinto. Le mie abituali clienti avevano un enorme peso, dato dal non poter frequentare e tenere in ordine le tombe. Per questo oggi si sono presentate di prima mattina, ognuna chiedendo i fiori preferiti e volendo raccontare il proprio carico di tristezza». L'assembramento si è creato per poter fare acquisti al banco di Luca Pavin, ambulante di Tombolo e star storica dei mercati di questa parte di Veneto. «Tutti mi vogliono-sorride davanti alle vecchiette adoranti- in realtà le mie clienti sono delle brave ragazze che si fanno l'orto fuori casa. Le pioniere del km zero». Pavin consiglia, ordina, organizza. Fiori ma soprattutto verdure e piccoli frutti per orti e giardini. In questa pandemia sono i luoghi del nostro altrove: mai così ordinati e puliti. Mai così utili. «Per questo immaginavo arrivasse molta clientela. Vedo che sono tanti e non vogliono aspettare. Ma si dovranno abituare, perchè la cosa andrà avanti proprio così». Protezione civile e alpini che effettuano servizio d'ordine confermano. «La gente? Triplicata. E, se possiamo dire, un po' meno disciplinata delle scorse volte. Si vede che le persone sono stanche, è più che comprensibile. Noi ripetiamo: possiamo fare tutto, senza dimenticare che non siamo fuori dall'emergenza» ribadisce Zanatta.



L'INSOFFERENZA

Il vuoto pneumatico delle scorse settimane sembra definitivamente lontano, ma regna una consistente insofferenza. Piccoli litigi davanti al Tigotà di via Campana, generale insofferenza ai tempi lunghi cui le nuove modalità costringono. Ma a questo bisognerà abituarsi. Tabaccai, fiorai, negozi per l'infanzia: la città si sta ripopolando. Molto attesa l'apertura di Coin profumeria. «Abbiamo voluto capire se intercettavamo un bisogno e la risposta è stata subito affermativa- rilevano le commesse di Coin- facciamo entrare fino a cinque persone. Sono per lo più clienti abituali che vengono ad acquistare il profumo di riferimento o la palette di trucchi. Siamo stati in ansia per mesi, oggi c'è anche bisogno di tornare a sorridere».

LE STRATEGIEPochi passi più in là la libreria Ubik propone percorsi cordonati, come Feltrinelli e Canova. Bistrot, locali, ristorantini stanno scoprendo nuove possibilità. Da ieri anche Tavernetta Butterly ha iniziato a proporre pesce espresso per take away. E Burici, dopo il delivery, dal 25 aprile si sta muovendo su questa lunghezza. Non solo cibo: anche un cocktail perfetto può arrivare a domicilio. E con un packaging piacevole. Il centro storico sta irradiando nuove tendenze. «Perchè la felicità ci insegnerà a ripartire. E non c'è felicità senza bellezza-conclude Lavinia Colonna Preti, assessore alla Cultura e al Turismo e abitante del centro storico-noi oggi come amministratori dobbiamo lottare e far capire che nella nostra regione ripartire si può e si deve. In sicurezza, per tutti. A iniziare dalla cultura. Non soltanto i musei, ma anche gli spettacoli. Sarà compito di noi amministratori pensare a logiche nuove».