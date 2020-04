Coronavirus. Centro di medicina, positivo un medico di base

CODOGNÈ - È stato trovato positivo al Covid-19 uno dei medici di base del centro di medicina con sede a Roverbasso. Sembra aver contratto il virus mentre prestava assistenza agli anziani di una casa di riposo. Le sue condizioni non sono gravi ma è stato ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto dopo essere risultato positivo al tampone. «Come i miei colleghi, impegnati ho adottato tutte le misure di sicurezza - racconta al telefono il medico - poi venerdì sera ho iniziato a non sentirmi bene. Ho provato con dei farmaci ma domenica mi sentivo fiacco e poco bene, la febbre non scendeva. Poi il ricovero, il controllo con tampone e la diagnosi di positività. Adesso sto meglio anche se la febbre persiste ma non è alta come agli inizi».



LA SITUAZIONE

Adesso il personale del centro di medicina a Roverbasso, dove convergono tutti i pazienti del Comune di Codognè e Gaiarine, è in quarantena in attesa di sapere l'esito del tampone che è stato fatto ieri su cinque di loro, tra medici e segretarie. Oggi toccherà ad altri tre. «Voglio precisare che il centro medico continua ad essere attivo, telefonicamente, come sempre - precisa la referente dottoressa Maria Benetton - Non sarà ovviamente possibile venire di persona, ma l'assistenza necessaria ai pazienti sarà garantita come sempre e come dalle disposizione messe in atto dal decreto di emergenza. Aspettiamo di avere i risultati dei test per decidere come organizzarci nei prossimi giorni. Colgo l'occasione per ringraziare i sindaci di Gaiarine e Codognè Diego Zanchetta e Lisa Tommasella per l'aiuto e il supporto che ci stanno dando in questo momento».



LA STRUTTURA

Il centro è stato inserito nel 2005 nella riorganizzazione e nel potenziamento della medicina territoriale prevista dal piano sociosanitario regionale. Consiste in un sistema avanzato di erogazione delle prestazioni di base, che vede più medici di medicina generale operare nella stessa struttura per garantire agli assistiti un servizio migliore sia in termini qualitativi che quantitativi. A garanzia delle fasce più fragili della popolazione, quali ad esempio gli anziani residenti nelle frazioni. La struttura attualmente serve un bacino di circa diecimila pazienti tra Codognè e Gaiarine che hanno accolto con soddisfazione la riorganizzazione del servizio loro offerto dal nuovo centro.

Pio Dal Cin

