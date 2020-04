TREVISO Colleghi sindaci freddini, consiglieri di opposizione a dir poco scettici. Al di là del sostegno della sua maggioranza in consiglio comunale, il sindaco Mario Conte non trova molti alleati nella volontà di imporre le mascherine anche all'aperto, anche per la semplice passeggiata a duecento metri da casa. A oggi solo la piccola Carbonera ha ufficialmente annunciato di volerne seguire le orme. Per il resto si viaggia in ordine sparso.

LA CRITICA

Severo, per esempio, è il giudizio di Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol: «Quello di Treviso è uno scatto in avanti direi eccessivo - sottolinea - fino a oggi, come sindaci, ci siamo dati la linea di limitare la creatività delle ordinanze, di farle il più possibile omogenee pur tenendo conto delle differenze di tutti in modo da evitare confusione. L'obbligo delle mascherine va benissimo negli ambienti chiusi, dove anche rispettando le misure ci può essere contatto tra le persone. Per altre situazioni, come la breve passeggiata, l'obbligo mi sembra eccessivo. E poi: non sprechiamo mascherine, che servono invece per chi opera nella sanità». Altrettanto netto, è Marzio Favero, sindaco di Montebelluna: «In questa crisi mi sto attenendo scrupolosamente alle direttive della Regione - spiega - anche per quanto riguarda l'uso delle mascherine. Ritengo che sia più opportuno non andare oltre i limiti». Marco Della Pietra (Spresiano) pensa che le priorità, adesso, siano altre: «Non abbiamo evidenze sanitarie chiare sulle mascherine. Vedo comunque che la gente le usa lo stesso, per cui l'ordinanza non mi sembra una cosa prioritaria ora. Per non fare abbassare la guardia alla gente occorre farla rimanere a casa. Questo è l'importante. Qui a Spresiano chi esce 9 volte su 10 indossa guanti e mascherina».

«SCELTE DIVERSE»

Da Conegliano Fabio Chies, ancora in isolamento, osserva: «Quella di Treviso è una buona ordinanza, la stiamo valutando anche noi. Le misure precauzionali non sono mai troppe. I coneglianesi però si stanno comportando bene, la situazione è sotto controllo. Potremmo pensare di applicarla solo se la situazione dovesse peggiorare». Poi c'è chi è favorevole a parole ma prende altre decisioni: «Niente è mai troppo in questi casi - fa eco Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco - ogni comune ha le sue peculiarità e se Treviso ha pensato di adottare un'ordinanza così, ha fatto bene. A Castelfranco però non la faremo». Maria Scardellato (Oderzo) è pragmatica: «Se Treviso ha adottato un'ordinanza del genere vuol dir che l'ha ritenuta necessaria. È una città grande, con più persone da controllare. Ogni comune ha le sue esigenze. A Oderzo però vedo che l'adoperano già tutti. Ognuno deve valutare le esigenze del proprio territorio». Alberto Cappelletto (San Biagio) cerca di andare oltre: «Di per sé non è un'ordinanza sbagliata, ma poi la devi gestire. Io, prima di adottarne una del genere, mi sarei però confrontato con gli altri sindaci visto che ci siamo detti di avere una linea il più possibile comune. Anche perché è inutile avere un provvedimento così restrittivo solo a Treviso mentre gli altri comuni fanno scelte diverse. Direi che, più dell'ordinanza, vale il buon senso: nei luoghi chiusi va usata. E fuori, se l'avete, usatela ma rispettate sempre le distanze di sicurezza».

A CA' SUGANA

Dal consiglio comunale arriva lo scetticismo di Roberto Grigoletto (Pd): «Non so se Conte legga e ascolti anche i pareri dell'OMS e degli scienziati, la mascherina non serve quando cammini per strada ma quando si sta in ambiente chiuso e non sono assicurate le distanze. Tenerla in tasca o in borsa va bene; obbligate a indossarla appena si mette il naso fuori della porta, non lo so quale efficacia abbia, almeno ascoltando la comunità scientifica. Non vorrei che ci fosse solo tanta propaganda politica: ma speculare su salute e rischi per i cittadini in epoca di coronavirus sarebbe gravissimo». Netto anche Stefano Pelloni (Pd): «Non vedo l'opportunità di fare i più realisti del re prendendo iniziative che non adottano nemmeno Regione o Governo. Non faccio polemiche col sindaco, ma inviterei a uniformare le decisioni tra i vari comuni per evitare di fare confusione. Evitiamo che, per esempio, chi vive a Treviso ma lavora a Preganziol diventi matto per capire come si deve comportare. Le mascherine lasciamole a chi deve indossarle nei posti di lavoro. Anzi accertiamoci invece che in tutti i posti di lavoro ci siano i dispositivi personali di sicurezza per tutti. Questa, secondo me, dovrebbe essere la vera priorità». Chiude Fabio Pezzato (Lista Manildo): «Il sindaco ha la facoltà di firmare queste ordinanze, la sanità pubblica dipende da lui. Non ho idea del perché Conte abbia deciso per tanta severità, magari lui ha notizie che noi non abbiamo. Ma ritengo che se si rispettano le distanze tra le persone sia inutile obbligare tutti a indossare le mascherine anche per allontanarsi a 200 metri da casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA