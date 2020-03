Coronavirus, all'ospedale Rui, team manager dell'Euromobil Désirée Fior

VITTORIO VENETO - Il team manager della società ciclistica Zalf Euromobil Désirée Fior, Luciano Rui, è ricoverato da ieri 13 marzo all'ospedale di Vittorio Veneto dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus . «Era da alcuni giorni che avevo qualche linea di febbre - dichiara Rui in una nota - mi è stata riscontrata la positività al Coronavirus, ora mi trovo all'ospedale, non sto male, al momento sono solo un po' stanco». L'ultimo impegno ufficiale di Rui era stata la Firenze-Empoli dello scorso 22 febbraio; da quel giorno, anche a seguito della sospensione dell'attività sportiva del team, non aveva più frequentato né gli atleti né il quartier generale del team. «Sappiamo che Luciano è forte e saprà superare anche questa salita. Non vediamo l'ora di poterlo riavere con noi e tornare a concentrarci insieme sulle prime corse della stagione» ha commentato il presidente Egidio Fior.