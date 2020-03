Accende un cero alla Madonna per il coronavirus, casa distrutta dal fuoco

CROCETTA - Scoppia un rogo nel garage: anziana salvata dai vigili del fuoco. Paura in via Rivette a Ciano, dove il fuoco si è scatenato ieri mettendo in pericolo una pensionata, A.G.G., che da sempre vive da sola nella sua abitazione e chepare avesse acceso un cero votivo alla Madonna per il Coronavirus.

Alla vista del fumo nero e denso, la donna si è subito spaventata, chiedendo aiuto. A sentire le sue urla sono stati i vicini di casa che hanno allertato immediatamente il 115. Sono interventi i vigili del fuoco di Montebelluna e di Treviso. Entrambe le squadre hanno dovuto lavorare a lungo per domare il rogo. La lingua di fuoco e le fiamme alte stavano divorando già ogni cosa. Una volta spento l’incendio, il garage e l’abitazione della donna sono apparse devastate dalle fiamme.

L’unica cosa certa, per i pompieri, è che l’incendio si sia scatenato inizialmente in garage, probabilmente a causa di un corto circuito, e poi si sia diffuso nel resto della casa. Intanto l’abitazione della pensionata è stata dichiarata inagibile. L’anziana verrà ospitata nei prossimi giorni da alcuni parenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA