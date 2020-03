Coronavirus. Morto l'imprenditore Cadel, re delle cucine a legna. Non aveva patologie

Pietro Cadel, 88 anni, deceduto all'ospedale di Conegliano

non aveva patologie particolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA LUCIA / SAN FIOR Anche nel paese del beato Fra' Claudio c'è il primo morto di. È. È stato il sindaco di San Vendemiano Riccardo Szumski a dare la notizia ai suoi concittadini, ieri mattina presto, pur mantenendo riservata l'identità del defunto a tutela della privacy della famiglia. «Purtroppo abbiamo la prima vittima da Coronavirus a cui va una preghiera ha scritto il sindaco sulla pagina Facebook del Comune - Vi invito caldamente a rispettare le indicazioni ed obblighi previsti da decreti ed ordinanze. Se dovete uscire di casa per delle necessità, uscite una sola volta e cercate di acquistare quello che vi serve per più giorni. Comprendo che non sia facile, ma non lo è per nessuno. Più che mai duri ai banchi».Pietro Cadelse non quelle legate all'età. Il virus non gli ha lasciato scampo. «Era un grande uomo lo ricordano i famigliari - Ha cominciato sin da piccolo a lavorare, prima assieme ai fratelli e poi da solo ha creato una realtà, la Cadel Pietro snc, che tanti ora conoscono». L'azienda produce cucine e stufe a legna. Cadel le ha dedicato tutta la sua vita e ora la porterà avanti la figlia. Dedito al lavoro ma senza mai perdere di vista i veri valori e soprattutto la cosa più importante la famiglia. «Lo contraddistinguevano l'umiltà e la bontà d'animo aggiungono i famigliari -. Ha sempre aiutato chi sapeva in difficoltà». Lascia la moglie Lina, la figlia Giusi e gli adorati nipoti Federica con Alessandro e Francesco. Il sindaco ieri ha aperto il COC (centro operativo comunale) «al fine di disporre di tutte le risorse necessarie per essere di supporto alla cittadinanza» ha detto Szumski. A ieri sera, in paese c'erano tre contagiati, uno ricoverato in ospedale e gli altri due in isolamento a casa. Tutti e tre sono nella fascia di età tra i 60 ed i 70 anni, ma il numero, a detta del sindaco e medico, è destinato ad aumentare.IL MACELLAIOAltre due vittime, ieri e l'altro ieri, a San Fior. Sono Benito Zambon, 85 anni, e Giacomo Rui, 75. Zambon era il fondatore della macelleria in via Nazionale, oggi a portare avanti l'attività è il nipote Giandomenico. Qualche giorno fa, il macellaio ha chiuso il negozio e apposto un cartello nel quale ha scritto: «Ci scusiamo ma a causa di una semplice influenza (no virus), per la sicurezza nostra e vostra rimaniamo chiusi fino a completa guarigione». L'altra vittima è Giacomo Rui, persona mite vedovo da circa 25 anni. Era appassionato di ciclismo e si teneva in allenamento con la sua bici da corsa. Lascia due figli. Tra i comuni del coneglianese, San Fior è quello che conta più contagiati, venti. C'è la prima vittima anche a Vazzola, dove i contagiati erano due. C'è pure il primo caso a Mareno di Piave. Si tratta di una persona anziana, ha fatto sapere il Comune che ieri ha attivato il Coc. Oltre alle solite raccomandazioni, l'amministrazione comunale marenese raccomanda ai cittadini di «evitare di condividere post, video o messaggi audio la cui fonte non sia sicura. Stanno girando numerose notizie false. Documentarsi prima nei siti ufficiali» ed inoltre «di evitare sterili discussioni o polemiche basate su valutazioni personali spesso discutibili che alimentano incertezza e tensione sociale».