Quasi 50 guariti in un solo giorno. Esattamente 48. Solo nelle ultime 24 ore sono state dichiarate ufficialmente guarite 14 persone. E a queste se ne aggiungono 34 che proprio ieri sono state dimesse e hanno potuto lasciare gli ospedali trevigiani. Emergono segnali di speranza dall’analisi dell’andamento della pandemia da coronavirus nella Marca. Allo stesso tempo stanno diminuendo gli isolamenti domiciliari. Sempre ieri 228 persone hanno terminato la quarantena a casa. Anche loro si sono messe alle spalle l’incubo Covid-19.



I DATI

Ciò non significa che si può abbassare la guardia. Anzi, è il momento di tener duro per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Ieri ci sono stati comunque altri due decessi. Due signore 90enni, entrambe già da tempo costrette a convivere con gravi patologie, mancate negli ospedali di Montebelluna e di Vittorio Veneto dopo essere risultate positive al coronavirus. Sale così a 109 il totale dei decessi registrati dallo scorso 25 febbraio, giorno in cui è emersa l’epidemia nella Marca. Ad oggi 1.557 i trevigiani sono stati colpiti dal Covid-19.

Il virus sembra rallentare la sua corsa. Ieri sono state confermate solo 28 nuove positività. Un numero basso rispetto ai picchi di dieci giorni fa. Al netto dei guariti e dei deceduti, al momento sono esattamente 1.319 le persone con infezione da coronavirus in corso (+13).



Anche i ricoveri negli ospedali rallentano. Ora si è a quota 426. Al momento 373 persone hanno bisogno delle cure dei reparti ordinari (-25 rispetto a ieri). Tra queste, 23 hanno meno di cinquant’anni.

Il punto di riferimento adesso è il Covid Hospital di Vittorio Veneto: solo questo conta 142 ricoverati nei reparti ordinari.

Di seguito, al Ca’ Foncello ci sono 99 pazienti,

a Castelfranco 32,

a Montebelluna 30,

a Oderzo 17

a Conegliano 4.

Più il San Camillo di Treviso, struttura privata accreditata che ha aperto un settore interamente dedicato al coronavirus e che oggi conta 49 ricoverati.



Mentre resta stabile il numero dei pazienti in Terapia intensiva: sono 53, uno in più di ieri. Tra questi, 24 a Treviso, 8 a Conegliano, 8 a Montebelluna, 7 a Vittorio Veneto e 6 a Oderzo.



Nei vari settori di Rianimazione c’è una sola persona con meno di cinquant'anni. Di pari passo, stanno calando gli isolamenti domiciliari. Sono circa 700 i positivi che vengono seguiti a casa dai servizi dell'Usl e dai medici di base. Anche i loro familiari stanno affrontando la quarantena. Per un totale di 4.170 isolati: 228 in meno nelle ultime 24 ore. Tra le persone costrette in quarantena c’è anche una famiglia Rom di 15 persone che vive in un campo nella zona che fa riferimento a Montebelluna. Infine, continuano ad aumentare i pazienti dimessi dagli ospedali. Con i 34 di ieri, adesso si è arrivati a 266. In attesa della fine di tutte le convalescenze, il totale delle persone definitivamente guarite è salito a 129 (+14).



L'ALTRO FRONTE

C’è un altro aspetto sul quale è necessario continuare a porre la massima attenzione: la salvaguardia del personale sanitario, medici, infermieri e operatori, per ridurre al minimo il rischio che finiscano nella rete dei contagiati. Ad oggi sono poco meno di 200 i dipendenti dell’Usl della Marca colpiti dal Covid-19. Vuol dire circa il 2% dell’organico generale. La maggior parte è in isolamento domiciliare. Cinque medici sono ricoverati. Un chirurgo del Ca’ Foncello sta lottando in Terapia intensiva. Proprio per ridurre sempre di più tale percentuale, da questa mattina l’azienda sanitaria inizierà a controllare il personale non ancora sottoposto a tampone attraverso i nuovi test rapidi che con una piccola puntura sul polpastrello consento di sapere nel giro di 15 minuti se una persona è stata contagiata. Nel caso in cui la presenza degli anticorpi dovesse far emergere una positività al Covid-19, scatterà il tampone per arrivare alla conferma definitiva. Si tratta dello stesso sistema che verrà adottato per controllare gli anziani e il personale delle case di riposo. Ieri l’Usl ha annunciato alle organizzazioni sindacali che a breve verrà stilato un elenco dei reparti da passare al setaccio con il nuovo metodo curato dal centro di Microbiologia. Sono stati ordinati 100mila tamponi. Diecimila sono già arrivati.

