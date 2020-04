Nel fine settimana appena trascorso il numero dei guariti ha superato quello assoluto dei decessi da inizio pandemia. Non era mai accaduto. In soli due giorni più di duecento trevigiani (per la precisione 207, ndr) hanno sconfitto il Covid-19. Le vittime nella Marca, da quel 24 febbraio quando è stato registrato il decesso di Luciana Mangiò, la professoressa di 76 anni di Paese che è stata la prima morta in provincia per colpa del coronavirus, sono invece 202. Una quota che rende Treviso la seconda città più colpita del Veneto. In testa c’è Verona con 298 persone decedute, poi a ruota seguono Padova (198, compreso il cluster di Vo’ Euganeo), Venezia (159), Vicenza (150), Belluno (49) e Rovigo (21). Ma nel momento in cui la magistratura sta concentrando la propria attenzione sulle case di riposo riguardo alla gestione dell’emergenza (quattro procure hanno già aperto altrettante inchieste, e quella trevigiana si appresta a farlo, ndr), ieri la città ha registrato un altro record: gli isolamenti domiciliari sono calati in un giorno di 367 unità, portando il totale delle persone attualmente in quarantena a 2.419. A Pasquetta, giusto una settimana fa, erano 3.087. Segno che il coronavirus ha davvero perso potenza e che le disposizioni di distanziamento sociale hanno funzionato.

LA SPERANZA

L’andamento del contagio è in netta decrescita. Attualmente, dopo la massiccia campagna di tamponi effettuati, i casi di positività sono 1.437, ovvero 60 in meno di sabato che a sua volta aveva registrato un meno 80 rispetto a venerdì. Significa che in due giorni 140 persone hanno ricevuto dall’Usl l’esito negativo al secondo tampone. I contagi d’altra parte sono rallentati, e continuano a rallentare: ieri soltanto 15 in più rispetto a sabato, il dato più basso di tutta la regione. A completare il quadro ci sono poi altri due dati: quelli relativi ai ricoveri e ai posti di terapia intensiva. Nel primo caso si contano 229 persone che si trovano all’interno degli ospedali della provincia per colpa del Covid-19: per arrivare a un numero così basso di persone si deve tornare indietro fino al 20 marzo, quando la pandemia era in piena fase crescente e i ricoverati erano 213. Nel secondo caso invece bisogna andare ancora più indietro nel tempo, oltre un mese: era il 16 marzo quando il numero di malati che necessitava di essere intubato per sopravvivere era salito a 26. A ieri il numero di persone in terapia intensiva era sceso a 25, ed è destinato a calare ancora.

LE PREVISIONI

La famosa curva da giorni ormai si è assestata e inizia a scendere. Il virus è ancora in circolazione, e probabilmente rimarrà ancora per settimane se non mesi, ma le azioni di contrasto hanno dato esiti quasi insperati. Il numero delle vittime, purtroppo, continuerà a salire ancora, anche se con un’incidenza minore rispetto all’inizio. Ma la tendenza fa ben sperare in vista di maggio. Nel giro di una settimana, se il trend dovesse essere confermato, si potrebbe arrivare a sfiorare solo i mille positivi in provincia. Molto dipenderà dai dati delle case di riposo e dalle graduali riaperture delle attività. Tra qualche giorno invece si dovrebbe scendere sotto le 2mila persone in isolamento e arrivare a oltre mille guariti dall’inizio della pandemia. I ricoveri dovrebbero anch’essi diminuire, scendendo sotto i 200 e liberando dunque medici e personale sanitario. Il ritorno alla normalità sembra dunque più vicino, lo dimostra anche il numero dei dimessi che sfiora quota 500: a ieri sono state 491 le persone che hanno potuto tornare nelle proprie abitazioni dopo aver passato settimane in reparto. © RIPRODUZIONE RISERVATA