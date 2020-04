TREVISO No, non colpisce solamente gli anziani. Un trevigiano su cinque tra quelli contagiati dal nuovo coronavirus ha meno di 44 anni. La quota sfiora il 20%. Significa circa 230 persone tra le 1.212 che stanno affrontando l’infezione in questi giorni. E anche in questi casi, purtroppo, le conseguenze possono essere drammatiche. Simonetta De Piccoli, la vittima più giovane del Covid-19 nella Marca, aveva esattamente 44 anni. Lavorava come operatrice socio-sanitaria per la cooperativa Insieme si può. Si occupava del servizio di assistenza domiciliare a Conegliano: aiutava gli anziani non più completamente autosufficienti andandoli a trovare direttamente a casa per consegnare loro i pasti e la spesa. Lei, che già soffriva di asma, ha iniziato ad avere i primi sintomi il 10 marzo. Dopo pochi giorni è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano. E di seguito trasferita nella Terapia intensiva di quello di Bassano.

ino a giovedì, quando il Covid-19 ha spezzato la sua giovane vita, strappandola dal marito, Paolo Cescon, e dai suoi due figli: Martina e Leonardo, rispettivamente di 19 e 16 anni. Anche altre persone tutt’altro che anziane si sono ritrovate a lottare tra la vita e la morte. Un uomo di 47 anni è stato ricoverato per diverse settimane nella Terapia intensiva dell’ospedale di Treviso dopo aver contratto il coronavirus mentre andava a trovare il padre nel reparto di Geriatria dello stesso ospedale, che alla fine di febbraio è stato teatro di un maxi focolaio di Covid-19. Sempre a Treviso un 49enne è stato a lungo attaccato all’ossigeno, prima per due giorni dell’unità di Rianimazione e poi nel settore della Terapia semi intensiva.

Il respiro, mi mancava il respiro – è riuscito a raccontare dopo essere uscito dalla Rianimazione – e se manca il respiro, non c’è vita » .

Di seguito, il paziente più giovane ricoverato nel settore del reparto di Pneumologia del Ca’ Foncello dedicato al Covid aveva da poco compiuto 40 anni.

L’ASSESSORE

No, non colpisce solamente gli anziani. Non è una consolazione, e ci mancherebbe. E’ un dato di fatto. Nemmeno 48 ore fa, inoltre, anche Viviane Moro, assessore di Roncade di soli 27 anni, ha rivelato di essere stata contagiata da coronavirus. « Il mio caso testimonia che il Covid-19 non riguarda solo le persone più anziane e più fragili – ha sottolineato – ma anche i giovani in buona salute. Per questo isolamento e contenimento del contagio sono risultati fondamentali » .

Il maggior numero di contagiati nel trevigiano hanno tra i 45 e i 64 anni. Sono esattamente il 37 per cento del totale. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, una delle fasce di età più colpite è quella che va dai 25 ai 44 anni. Oltre il 15,5% dei contagiati ricade proprio tra questi due estremi. Una percentuale che supera sia quella degli ultra 85enni (14,7 per cento) sia quella delle persone tra i 65 e i 74 anni (13 per cento). E che non è troppo distante nemmeno dalla fascia che riguarda le persone tra i 75 e gli 84 anni (17,1 per cento). Bisogna però tener conto del fatto che tra i giovani si devono aggiungere anche il 2,1% dei contagiati tra i 15 e i 24 anni e lo 0,4% che ha meno di 14 anni. La speranza adesso arriva dal calo dei ricoveri in ospedale.

IL BOLLETTINO

I decessi, purtroppo, non si fermano. In due mesi di epidemia hanno perso la vita 238 trevigiani. Ieri sono morte altre due persone positive al coronavirus: una nell’ospedale di Treviso e l’altra in quello di Vittorio Veneto. I contagi continuano lentamente a salire. Fino ad ora sono state 2.439 le persone colpite dal Covid-19 nella Marca. Nell’ultima giornata ne sono emerse altre 19. I ricoveri, però, stanno diminuendo a vista d’occhio. Oggi nei reparti ordinari degli ospedali ci sono 163 pazienti, quindici in meno di ieri. E nelle Terapie intensive ce ne sono 17. Nessun nuovo ingresso nelle ultime ore. Stanno calando anche le quarantene obbligatorie a casa. Si è a quota 1.704. Ieri 44 persone hanno potuto uscire dall’isolamento più assoluto. Il totale dei dimessi è salito a 603. In un solo giorno altri 30 hanno lasciato gli ospedali. E i guariti viaggiano verso la soglia dei mille. Al momento si è a 989. Ieri se ne sono aggiunti altri 59. Per loro l’incubo coronavirus è alle spalle. Ultimo aggiornamento: 09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA