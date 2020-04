Morto di coronavirus padre Giuseppe Anzanello, era missionario in Spagna

ARCADE - Padre Giancarlo Anzanello, missionario dei Saveriani, è morto questa mattina a causa del Covid 19 all’ospedale San Francisco de Asís di Madrid, dove era stato ricoverato per gravi problemi respiratori. Anzanello, nato ad Arcade (Treviso) nell'agosto del 1934, aveva quindi 85 anni. Era entrato in Istituto nel 1946 a Udine, dove fece i primi due anni della scuola media, completata a Vicenza, per passare poi a Zelarino per il ginnasio. Entrato in noviziato a S. Pietro in Vincoli nel 1952 fu ordinato presbitero il 16 ottobre 1960. Svolse il suo primo servizio in Italia, nella scuola apostolica di Macomer come insegnante (1961-1965) ed economo (1964-1965) e, successivamente, nella scuola apostolica di Vicenza (1965-1966).



Destinato alla Spagna, lavorò a Madrid come animatore missionario (1966-1971 e 1975-1981), come direttore del bollettino (1966-1981), economo locale (1968-1981), economo regionale (1971-1981) e Superiore di delegazione (1971-1974). Nel 1981 venne destinato poi alla Colombia, dove rimase fino al 1998, lavorando a Buenaventura, prima come viceparroco al Sacro Cuore di Gesù (1981-1984) e come vicario vescovile (1982-1984). Successivamente fu parroco della parrocchia del Cristo Redentore (1984-1994) e parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (1994-1998). Nel settembre del 1998 rientrò in Spagna a Madrid, dove fu economo regionale (1998-2010) ed economo di delegazione (2010-2014). Dal gennaio 2015 era incaricato dei benefattori.