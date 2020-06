Tutti alla festa di matrimonio, ma c'era un positivo al Covid: in quarantena gli sposi e 20 invitati

TREVISO - Invito al matrimonio e poi festa con disavventura da.... Coronavirus. Sono oltre una ventina gli ospiti trevigiano di un matrimonio celebrato la settimana scorsa a Bologna finiti in quarantena. Erano infatti sono stati contattati uno a uno, sposi compresi, e poi in isolamente domiciliare. La decisione dopo che uno degli invitati è risultato positivo al Covid-19. L'esame è stato fatto dopo la festa: nei giorni precendenti il paziente stava bene e non sospettava nulla.



Il matrimonio si è celebrato a Bologna, ma molti degli ospiti venivano dal Veneto perché la sposa è nata e residente a Treviso. Era stato lo stesso governatore Luca Zaia a dirlo, durante la conferenza stampa a Marghera.



Il positivo è un però un bolognese e, sebbene non sia ancora chiaro quanti siano, anche nel nostro distretto sanitario tutti gli invitati sono stati contattati e invitati a restare a casa.