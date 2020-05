Da lunedì esami solo su prenotazione: ecco numeri e orari per tutta la Marca

TREVISO - Da lunedì 11 maggio l’accesso alle strutture, ospedaliere e territoriali, per effettuare esami di laboratorio avverrà esclusivamente su prenotazione.



Di seguito l’elenco delle sedi nelle quali è possibile effettuare gli esami, con i relativi numeri telefonici da contattare per la prenotazione.



Distretto di Treviso (0422. 323202) presso Borgo Cavalli dal lunedi al venerdì 8-8. Breda di Piave (0422.90933) dal lunedì al venerdì 9-12.30, Casale sul Sile (0422.788595) dal lunedì al al venerdì 9-12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì 14.30-17.30, Mogliano (041.5988211) dal lunedì al venerdì 9-12.30 e il lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-17.30. Oderzo (0422.715510) dal lunedì al venerdì 8-18, Ponte di Piave (0422. 715510) martedì, giovedì e venerdì 9-12.30, Paderno di Ponzano (0422.968812) martedì, giovedì e venerdì 9-12.30, Padernello di Paese (0422.451544) dal lunedì al venerdì 9-12.30 e il lunedì e il mercoledì 15-17, Preganziol (0422.631311) dal lunedì al venerdi 9-12.30 e il lunedì e il mercoledì 14.30-17.30, Quinto di Treviso (0422.371107) lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9-12,30 e il lunedì anche 14.30-17.30, Roncade (0422.707050) da lunedì a venerdì 9-12.30, San Polo di Piave (0422.715510) dal lunedì al venerdì 9-12.30, S. Biagio di Callalta (0422 895459) lunedì, mercoledì e venerdì 9-12.30, Spresiano (0422 880251) da lunedì a venerdì 9-12.30, Villorba (0422.913811) dal lunedì al venerdì 9-12.30 e lunedì e venerdi 14.30-17.30.



Distretto di Asolo Per le sedi di Montebelluna, Castelfranco, Asolo, Pederobba, Crespano, Valdobbiadene, Riese Pio X°, Giavera e Vedelago da numero fisso: numero verde 840.800.811, da cellulare: 0423 728898 dal lunedì al venerdì 7.30-18 e sabato 8-12.



Distretto di Pieve di Soligo

Per le sedi di Farra di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto

Da numero fisso: numero verde 848.865.400, da cellulare: 0438 659004, da lunedì a venerdì 7.30-18 e sabato 8–12. Ultimo aggiornamento: 16:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA