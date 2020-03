Coronavirus: un altro caso positivo allo stabilimento Electrolux di Susegana

TREVISO - Nuovo caso di Coronavirus allo stabilimento Electrolux di Susegana dove, nei giorni scorsi, si rilevò un primo caso di positività in un manutentore di un'azienda esterna. Lo riferiscono le Rsu precisando che l'interessato è un operaio cinquantenne residente nelle vicinanze, ricoverato da giorni all'ospedale di Conegliano ( Treviso). Secondo il sindacato interno il collega avrebbe probabilmente contratto il virus venendo a contatto con il primo portatore in ambienti comuni come una saletta in cui sono ospitati distributori automatici di bevande calde. Per ora l'azienda, che osserva la cassa integrazione per il personale non impiegatizio fino al 3 aprile, non avrebbe ancora comunicato «le azioni che intende intraprendere per contattare i dipendenti venuti a contatto con il collega positivo, rischio aggravato - concludono le Rsu - per il ruolo di rifornitore delle varie postazioni nelle linee di montaggio svolto nel turno di lavoro».« È la più grave epidemia dal dopo guerra ad oggi», conclude.

