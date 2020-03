TREVISO - Sindaci e forze dell'ordine girano per le strade, invitando tutti a rimanere in casa, e a spostarsi solo per importanti necessità. Ma nonostante questo in tanti, probabilmente in troppi, prendendo alla leggera il decreto del Presidente del Consiglio, continuano a spostarsi lungo le strade della Marca per i motivi più disparati. Carabinieri, polizia e vigili urbani però sono inflessibili, e nella sola giornata di giovedì sono state circa 40 le denunce sporte ad altrettante persone per aver violato le misure di contenimento dell'epidemia da Coronvirus. Il caso più emblematico, fra quelli più recenti, è quello di una 31enne di Piave di Soligo controllata dai cerabinieri all'interno di un negozio di prodotti di bellezza. Aveva acquistato solamente un profumo, categoria che non rientra tra i beni di prima necessità. Tanto è bastato perchè scattasse una segnalazione all'autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, che prevede un'ammenda di 206 euro.

Coronavirus, cambiano le regole: nuova stretta sui negozi argine allo "stato di necessità"

DAL PARRUCCHIERE

Dopo il salone di Asolo, mercoledì mattina anche una parrucchiera di Farra di Soligo è finita nei guai. Nonostante i divieti aveva aperto l'attività. Al momento del controllo i carabinieri della stazione di Col San Martino hanno trovato la parrucchiera, 64 anni, che tagliava i capelli a una cliente 75enne. Come previsto dal Dpcm è scattata una denuncia per entrambe.



CHIACCHIERE IN AUTO

A Valdobbiadene invece i militari dell'Arma hanno segnalato due uomini, di 54 e 33 anni, che chiacchieravano all'interno di un'auto parcheggiata lungo la strada. Comportamento evidentemente non concesso e considerato pericoloso in questo periodo. Diversi i casi, e in molti se ne saranno accorti, di ciclisti che approfittando delle poche auto in circolazione hanno pensato bene, o male, di salire in sella per una breve gita. Una decisione costata caro a un 75enne vittoriese incappato in un controllo dei militari dell'Arma mentre percorreva la statale 635 a Cison di Valmarino. Il cicloamatore è stato dunque denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Stessa sorte per una coppia di Farra di Soligo di 25enni, residenti a Vidor, rientrati in auto da una cena fra amici a Valdobbiadene e fermati lungo la strada per un controllo.

IN CIMITERO

In città nella sola giornata di mercoledì gli agenti della polizia locale hanno denunciato 7 persone e 3 attività economiche, tra i quali il bar della stazione, in cui non erano garantite le distanze di sicurezza e un venditore di fiori, trovato all'esterno di un cimitero». «Le sette denunce a carico di altrettante persone sono state verbalizzate in quanto non vi era alcuna giustificazione da parte dei soggetti fermati per motivare la loro presenza sulle strade - spiega il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo - Oltre al bar-tabaccheria denunciato mercoledì mattina, nel pomeriggio è stato deferito all'autorità giudiziaria anche il titolare di un altro bar, autorizzato a tener aperto come da decreto, perché non garantiva la distanza di un metro fra gli avventori. Inoltre è stato sorpreso un venditore di fiori con un banco nei pressi di un cimitero che continuava la propria attività. Per tutti è scattata la denuncia per violazione all'art. 650 del codice penale e, per i tre esercizi, la segnalazione alla prefettura per la sospensione dell'attività economica fino a 30 giorni». Nella mattinata di oggi sono stati controllati tre supermercati e un ipermercato: «Le attività commerciali controllate ieri mattina hanno messo in atto tutte le buone pratiche per garantire ingressi contingentati e distanza di un metro fra le persone - aggiunge Gallo - I controlli continueranno senza interruzione nei prossimi giorni con personale in borghese anche presso le attività già controllate».

