TREVISO La lista delle restrizioni per fermare la diffusione del contagio si allunga. Dopo i parchi e gli impianti sportivi, ecco che le chiusure vengono estese anche a cimiteri e piste ciclabili. Con tanto di nastri rossi e bianchi sulle panchine, giusto per rendere il messaggio ancora più chiaro. Il primo provvedimento riguardo i camposanti l’ha firmato ieri il sindaco di Treviso Mario Conte. Fino al 3 aprile cancelli sbarrati in tutti i cimiteri comunali. «Ho preso questa decisione - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook ufficiale - perché intendo evitare il formarsi di assembramenti di persone e limitare così le possibilità di contagio da coronavirus. Nei giorni scorsi mi sono arrivate infatti non poche segnalazioni. Verranno comunque garantiti i servizi essenziali e la possibilità di dare un ultimo saluto in forma privata ai defunti, con accesso a un massimo di 10 persone e orari sfalsati per limitare al minimo l’afflusso. Sono scelte difficili e di responsabilità ma dobbiamo assolutamente uscire da questa emergenza sanitaria».

LA SCELTA

Niente piste ciclabili, niente parchi, niente impianti sportivi, niente panchine (rese inaccessibili con i nastri) e quindi niente piazze. Anche il sindaco di San Vendemiano, Guido Dussin , ha scelto il pugno di ferro per scoraggiare le aggregazioni di cittadini che non obbediscono alle indicazioni delle autorità di rimanere a casa per evitare nuovi contagi da coronavirus. Dopo avere passato la domenica a monitorare il territorio comunale, Dussin e la sua giunta hanno notato che in alcuni luoghi i cittadini tendono ancora a riunirsi: da qui la decisione di emanare un’ordinanza, che è stata firmata ieri mattina dal primo cittadino, e di tappezzare il paese di manifesti riassuntivi della stessa con messaggi perentori: “Le piste ciclopedonali, le piazze e i parchi sono chiusi. Si raccomanda alla cittadinanza di rimanere a casa » .

IL PUGNO DI FERRO

La stretta imposta da Dussin è figlia di una ricognizione sul territorio fatta l’altro ieri. « Domenica io, i miei assessori e la consiglier a Sonia Brescacin siamo andati a controllare la situazione, anche realizzando dei filmati per avere un riscontro documentale – spiega il primo cittadino – Siamo stat i a Calpena, a Zoppè, a Cosniga , a Fossamerlo e nonostante la bella giornata di sole c’era il deserto. Abbiamo però trovato alcune persone, sia domenica sia ieri, nella zona della pista ciclopedonale , recentemente aperta , lungo il torrente Cervada. E non erano certamente lì per fare la spesa » . La prima preoccupazione di Dussin è stata quella di scoraggiare queste aggregazioni, che possono rapidamente diventare assembramenti: ecco quindi l’ordinanza di ieri « con la quale ho cercato di rafforzare il concetto che deve arrivare a tutti i cittadini, quello di non muoversi dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Abbiamo veicolato il messaggio anche attraverso i manifesti e mettendo attorno a tutte le panchine nastri che fanno capire l’esistenza del divieto di seduta » .

LA DISSUASIONE

Il provvedimento del sindaco ordina da ieri e fino al 3 aprile « il divieto di utilizzo, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione dell’obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro, di tutti i parchi e giardini pubblici comunali , delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione all’interno di parchi e giardini pubblici, delle strutture sportive all’aperto nell’area di via Maniach e dello Sport e della ciclopedonale sul Cervada » . L’ordinanza non vieta esplicitamente di utilizzare anche le piazze, « ma le poche che abbiamo nel nostro Comune sono generalmente contermini a giardini pubblici o adibite a spazi attrezzati » precisa la consigliera Brescacin. L’ordinanza raccomanda inoltre di evitare « ogni forma di assembramento nei cimiteri » che, a differenza di Treviso, per il momento rimangono aperti .

