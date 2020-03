TREVISO - Ha cominciato Savno con quattro comuni, tra cui Conegliano. Adesso si allinea anche la Destra Piave: Contarina ha annunciato l'inizio della sanificazione del territorio a partire da domani. Non si parla di passare in tutte le strade, ma nei punti più frequentati. L'indicazione segue l'intento già evidenziato dal sindaco trevigiano Mario Conte e dall'assessore all'Ambiente Alessandro Manera, che da sabato discutono con i tecnici del Priula per individuare le modalità migliori d'intervento e la sua opportunità. Conte, a dire il vero, non è parso molto attirato dell'idea della sanificazione, ma adesso è arrivato anche il parere positivo dell'Usl 2 a fugare ogni dubbio: «Si tratta sicuramente di qualcosa in più - sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi - già le strade vengono pulite normalmente, andare con prodotti particolari nei punti di maggiore transito di sicuro male non fa».



SI PARTE

L'operazione sanificazione targata Contarina partirà quindi da domani, giovedì, e con obiettivi precisi. «Prendono il via gli interventi straordinari di disinfezione di strade e aree pubbliche maggiormente frequentate - spiegano dalla società - così come definite dalla Direzione dell'Usl 2, ovvero aree esterne: dei presidi ospedalieri, delle case di riposo per anziani, degli ambulatori medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, delle Farmacie e degli ipermercati». Gli operatori quindi non passeranno strada per strada - «Sarebbe stato impossibile farlo e andare in solo in certe strade e non in altre avrebbe causato malumori», ha ammesso Conte - ma si concentreranno sulle zone più trafficate. Identificato anche il prodotto che verrà spruzzato, altro nodo che ha alimentato la discussione: «In attenta ottemperanza alle prescrizioni emanate dalle Istituzioni preposte - continuano da Contarina - il servizio di igienizzazione verrà svolto attraverso l'uso di soluzioni di ipoclorito (0,1%), un composto disinfettante e igienizzante ad alta efficacia. Come da raccomandazioni dell'Usl, sarà eseguito un uso attento di questo prodotto e lontano dai corsi d'acqua».



I MEZZI

Il Priula, attraverso il suo braccio operativo Contarina, metterà a disposizione le spazzatrici solitamente utilizzate per la pulizia delle strade, ma modificate grazie a una particolare attrezzatura studiata proprio per questa evenienza. E se non dovessero bastare, c'è sempre la Coldiretti pronta a schierare in strada una cospicua quota di trattori messi a disposizione dai suoi associati per fare fronte all'emergenza. «Per questo nuovo servizio saranno impiegate varie spazzatrici con un'attrezzatura dedicata, impegnate ogni giorno sul territorio. Vie e percorsi soggetti a questa attività straordinaria, svolta su richiesta, verranno definite in accordo con i 49 Comuni serviti, sempre nel rispetto delle prescrizioni dell'Usl». E Benazzi, come detto, benedice l'operazione: «Abbiamo chiesto, assieme a sindaci, di sanificare le zone più frequentate attorno alle case di riposo, farmacie, ospedali e tutte le strade più importanti. Tutte le strade sono costantemente pulite e, al momento, non c'è un collegamento diretto tra la diffusione del virus e la mancata pulizia. Ma tutto quello che si fa in più è bene accetto. Pulire di più non fa certo male».



LA RASSICURAZIONE

Negli ultimi giorni la richiesta di sanificazione è arrivata da parte di tanti cittadini, spaventati dal diffondersi del contagio. I sindaci sono stati pressati e alla fine, a partire dalla Sinistra Piave, i Consorzi di Bonifica hanno deciso di avviare le campagne di pulizia. E non si tratterà di un'azione estemporanea, ma verrà ripetuta con cadenza regolare: «Il Consiglio di Bacino Priula e Contarina - rassicurano i vertici del consorzio trevigiano - desiderano informare tutti i cittadini che la situazione è attentamente monitorata, anche grazie al costante contatto con le Autorità competenti come Regione Veneto, Arpa Veneto e Usl per recepire in tempo reale qualsiasi indicazione e prescrizione in merito sia alla raccolta dei rifiuti sia alla pulizia delle strade».

