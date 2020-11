TREVISO - Le telecamere della polizia locale, puntate su tutti i punti più sensibili e maggiormente frequentati della città, rimandano le immagini di un sabato pomeriggio a Treviso frequentato, ma senza la solita folla. «Facendo il confronto con la stessa ora di sabato scorso - spiega il comandante Andrea Gallo - abbiamo calcolato che oggi (ieri ndr) è arrivato circa il 60% della gente in meno». Il sindaco Mario Conte può quindi tirare un sospiro di sollievo: «Sono contento - dice - anche se è paradossale che lo sia visto che stiamo parlando di gente che non viene in città, ma i tempi sono questi. Sono soddisfatto però che non ci siano stati problemi di assembramento. Anche al mercato è andato tutto bene. Mi dispiace per i commercianti, questo non è un periodo positivo per loro. Ma dobbiamo resistere. E domani(oggi ndr) invito i trevigiani a fare la loro passeggiata domenicali lontano dai posti più frequentanti come Restera o mura e di evitare il centro».

IN CENTRO

Il mondo del commercio si adegua alla situazione. Sono molti i negozi a non aprire per niente. Le luci sono accese, ma le porte serrate. Così da Coin, Oviesse, Benetton store e Tigotà in via Campana, solo per fare alcuni esempi. Ma così anche da Sisley. E, di converso non da Tigotà. È il primo week-end dell'ordinanza regionale impatta anzitutto sul commercio del centro città. La sorpresa riguarda soprattutto i marchi di moda nelle vie dello struscio. Bastano pochi metri quadrati per cambiare status e perdere una giornata di lavoro. Certo, prima la salute si sente ripetere. Ma i commercianti sono scontenti e le persone stranite: quando si parla di grandi store obbligati a chiudere si pensa ai centri commerciali, non al centro storico. E invece anche in città c'è chi è costretto ad abbassare le serrande. «Ci adeguiamo, certo. Nella speranza che serva e che si possa preservare il Natale. Ma è chiaro che un'ordinanza così crea squilibri di mercato. Sarebbe stato meglio chiudere tutti i negozi. O, in alternativa, studiare ingressi contingentati e dare a tutti gli esercizi del centro la possibilità di lavorare il sabato». Guido Pomini di Federmoda intercetta la perplessità di molti commercianti. «Purtroppo il concetto a cui si ispirano queste ordinanze è merceologicamente superato. Avremmo sperato in un po' più di omogeneità per il centro, soprattutto in ragione del fatto che il fine settimana è l'unico momento in cui si vendeva. Non siamo affatto contrari alla chiusura, se è necessaria per bloccare il contagio, è il disquilibrio che accentua il malcontento». Il sabato ha visto comunque un discreto afflusso: «Purtroppo la gente è stata scoraggiata dalle continue novità. Io venerdì ho passato al giornata a rispondere a clienti che chiamavano temendo di non poter venire in negozio - aggiunge Enrico De Wrachien - ho fatto presente la cosa anche al vicesindaco De Checchi, che con il sindaco ha cercato di chiarire le linee per Treviso, ma sono certo che oggi in città si siano persi il 50% dei guadagni proprio a causa della confusione. La gente, avendo messaggi confusi, sta a casa e rimanda gli acquisti». Gestire una zona gialla del tutto particolare non è semplice. «Ma tutto va bene purchè non si entri in un'altra fascia», conclude De Wrachien.

TRA LE BANCARELLE

Il disagio maggiore lo si è visto al mercato. Una trentina di bancarelle, solo di generi alimentari e tutte in piazzale Bruchiellati. «Un mercato così non mi piace, vado via». Francesca, signora di mezza età, pensionata, dà un rapido sguardo all'ingresso del mercato presidiato dalla Protezione Civile, al pugno di bancarelle presente e decide che non fa per lei. «Sono stati in tanti a fare così - allarga le braccia Arcieri Antiga, storico commerciante di dolciumi col banco accanto a porta San Tomaso - vengono, vedono e se ne vanno. Anche tanti colleghi che avrebbero potuto venire, hanno preferito non farlo. Ma del resto un mercato fatto così, purtroppo, non interessa». «Come stanno andando gli incassi? Un disastro - tagliano corto da banco di gastronomia Il gallese - ma piuttosto di niente, come dice il detto, è meglio piuttosto. E quindi siamo venuti qui lo stesso cercando di fare il meglio possibile. C'è un po' di movimento, ma molto poco. Non ci resta che fare di necessità virtù e portare a casa il più possibile».

Elena Filini

Paolo Calia

