Coronavirus in Veneto: i casi di contagio a quota 2.172, con 3 nuove vittime, una è di Belluno

Coronavirus in Veneto oggi, 15 marzo 2020: i casi di contagio salgono a quota 2172, con un aumento di 178 casi rispetto a ieri 14 marzo. Ci sono 3 nuove vittime a Belluno, Verona e Schiavonia, che portano a 63 il totale dei decessi. I dimessi sono 120. MAPPA.

Coronavirus Veneto, il contagio e le vittime oggi

Il maggior numero di nuovi casi riguarda Verona (+54), seguita da Padova (+38) Venezia (32), Treviso (21), Vicenza (15), Belluno (4), Rovigo (0), nessun paziente appartiene ad aree fuori Veneto e per 14 è in corso l'assegnazione dell'area provinciale di competenza. (+54), seguita da(+38)(32),(21),(15),(4),(0), nessun paziente appartiene ad aree fuori Veneto e per 14 è in corso l'assegnazione dell'area provinciale di competenza. Non vi sono nuovi casi positivi a Vo' Euganeo ( LEGGI )

Sono saliti a 2172 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 178 contagi rispetto alla rilevazione di ieri sera (14 marzo). I deceduti sono ora 63, tre in più dei 60 di ieri 14 marzo. I pazienti in terapia intensiva sono 129, quelli in area non critica 426.

L'ESPERTO: VERO PROBLEMA GLI ASINTOMATICI

«Il vero problema sono i positivi asintomatici, se continuiamo a mandarli in giro l'epidemia non la elimineremo mai». Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università di Padova ieri durante l'intervista al programma televisivo L'aria che tira su La7. Il virologo, volato a Londra venerdì per incontrare la moglie, è tornato in città solo ieri in tarda serata... (LEGGI TUTTO)

I CLUSTER DEL VENETO di oggi 15 marzo (dati rapportati al 14 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 576 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +38

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0 (nessun nuovo caso positivo)

Treviso 413 contagiati +21

Venezia 328 contagiati +32

Verona 335 contagiati +54

Vicenza 235 contagiati +15

Belluno 82 contagiati +4

Rovigo 27 contagiati +0

Domicilio fuori Veneto 32 contagiati 0

Assegnazione in corso per 62 contagiati

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 426 , In terapia intensiva sono 129

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 41 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 8 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 48 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 17 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 6 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 56 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 4 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 0 pazienti

Ospedale di Mestre 32 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 9 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 8 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 11 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 17 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 13 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 9 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 8 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 37 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 37 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: 257 contagiati, 52 più di ieri. E altre due nuove vittime

Coronavirus Friuli Venezia Giulia. Salgono a 257 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 52 persone rispetto all'ultima comunicazione. Sono due i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus in Trentino Alto Adige: 6 morti

Stanotte - 14 marzo - una ultranovantenne in condizioni di salute fortemente compromesse è deceduta a Merano. In Alto Adige le vittime salgono a 4 e si registrano 41 nuovi casi confermati da infezione Covid-19. Complessivamente il numero totale delle persone positive sale quindi su 166 (125 ieri, 41 nuovi). Presso le strutture dell'Azienda sanitaria sono ricoverate finora 74 pazienti, tra questi 13 a Colle Isarco. Per 22 pazienti ricoverati l'esito del test non è ancora pervenuto mentre 15 sono stati accertati con esito negativo... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

LA RICERCA

