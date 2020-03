Coronavirus, casi positivi al reparto di ostetricia del Ca' Foncello

TREVISO - Alcuni casi positivi al Coronavirus sono stati riscontrati nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Cà Foncello di Treviso, ma il servizio non viene interrotto. Lo precisa oggi, sul proprio profilo Facebook, il presidente del Veneto Luca Zaia, pubblicando anche un video degli operatori del reparto. «A seguito di alcune positività registrate - precisa Zaia - tutti gli operatori, a massima garanzia delle partorienti, sono stati sottoposti a tampone. Il personale in servizio è completamente negativo al test, test che viene periodicamente ripetuto. Non sono state sospese le visite prenatali, l'attività si svolge regolarmente». Gli addetti dell'Ostetricia, conclude Zaia, sono «grandissimi professionisti che assistono ogni giorno le mamme e i loro piccoli regalando loro momenti di tranquillità e serenità pur nell'emergenza che ci troviamo a fronteggiare». © RIPRODUZIONE RISERVATA