Coronavirus in Veneto: 1.550 nuovi casi nella notte e 2 morti. Fra due giorni in fascia gialla

Coronavirus in Veneto : sono 1.550 i nuovi casi di contagio nella notte e 2 le persone decedute. Quindi le persone attualmente positive ammontano a 21.600 e i morti complessivi a 2.355. Il maggior numero di casi a Vicenza +370, seguita da Treviso +347, Venezia +263, Padova +247, Belluno +190. I ricoverati in ospedale sono 802 dei quali 708 positivi e in terapia intensiva ci sono 94 pazienti, dei quali 90 positivi.

Zaia: «Tra 48 ore i piani per attivare i Covid Center. Crisanti vivenda dolorosa» Video

BOLLETTINO CONMTAGI REGIONE VENETO SCARICA IL PDF

REPORT SETTIMANALE ELABORATO DA AZIENDA ZERO SCARICA IL PDF

