Coronavirus in Veneto: nuova impennata, 886 positivi nella notte e 5 morti

Coronavirus in Veneto: nella notte ci sono stati 5 morti e 886 nuovi contagi, il confronto è rispetto al bolletinno di ieri alle 17. Quindi ora le persone positive sono 12.608, mentre il totale delle persone infettate da inizio pandemia sfiora i 40mila, per la precisione 39.959. Le province più colpite Vicenza (+280), Padova (+169), Venezia (+144) e Treviso (+140). I pazienti ricoverati in ospedale sono 588, dei quali 500 ancora positivi al Covid, mentre nelle terapie intensive i pazienti sono 66, dei quali 59 positivi.

IZaia: «Cresce la curva dei contagi, entro lunedì nuova ordinanza con restrizioni»

BOLLETTINO CONTAGI REGIONE VENETO- SCARICA IL PDF

