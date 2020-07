Coronavirus in Veneto: 25 nuovi contagiati, Treviso la provincia più colpita

VENEZIA - Altri 25 nuovi contagiati da Coronavirus in Veneto, rispetto ai dati diramati ieri alle 17. Il bollettino diffuso dalla Regione Veneto con l'aggiornamento alle 8 di questa mattina, 29 luglio, riporta 19.891 contagiati dall'inizio della pandemia, quindi 25 in più rispetto a ieri. I decessi rimangono fermi a 2.073, gli attualmente positivi sono 784, i guariti 17.034, le persone ancora ricoverate in area non critica 114, delle quali solo 31 ancora positive al virus, e 4 in terapia in tensiva tutti ormai negativi.

I nuovi contagi sono così ripartiti: 8 Treviso, 6 Padova, 5 Venezia, 4 Vicenza, 1 Verona e 1 in corso di assegnazione.

