CONEGLIANO Le restrizioni ministeriali per il contenimento del contagio da Coronavirus consentono ad alcune categorie di andare al lavoro, spostandosi in auto. Quindi si può anche fare rifornimento di carburante, tuttavia non è consentito lavare la macchina all’autolavaggio. Non è un’attività ritenuta di stretta necessità dalle autorità.

Lo ha riscontrato a sue spese Francesco Sartorello, consulente finanziario di San Pietro di Feletto, che è stato multato dai carabinieri mentre si trovava all’autolavaggio. Dovrà pagare un’ammenda di 373,33 euro.

«Un abuso di potere – sbotta il multato – Farò ricorso».

L’episodio è accaduto giovedì scorso.

«Faccio parte di una categoria del comparto finanziario a cui sono consentiti gli spostamenti da casa al luogo di lavoro o al domicilio della clientela – racconta Sartorello - A volte nasce la necessità di un lavaggio dell’auto, anche per non portare a casa le impurità. Di ritorno dal lavoro della mattinata e lungo il tragitto per andare a casa, mi sono fermato all’autolavaggio di viale Venezia per effettuare una pulizia dell’auto».

Il consulente sottolinea che indossava la mascherina e che l’auto più vicina nel piazzale era ad almeno 30 metri di distanza e che il conducente indossava la mascherina. Era convinto di non fare una cosa illecita. Invece è arrivata una pattuglia di carabinieri che gli ha comminato una sanzione di 373,33 euro se pagata entro 30 giorni, dopo questi e fino ai 60 giorni sale a 533,33 euro.

«Mi ha oltretutto contestato una violazione aumentata di un terzo per utilizzo di un veicolo – aggiunge l’uomo - Veicolo che sono abilitato ad usare».

L’uomo riferisce che a nulla sono valsi i tentativi di spiegazione.

«Perché in un periodo di crisi come questo – insiste - si fanno piovere multe, oltretutto molto onerose, a persone che sono in giro per lavoro e rispettando tutti i criteri di sicurezza sanitari? Ora mi vedrò costretto a rivolgermi ad un avvocato per ricorrere verso questo abuso di potere».

Le forze dell’ordine tagliano corto su una polemica che ritengono infondata sottolineando che la normativa consente a certe categorie di utilizzare l’auto per lavoro, ma pulirla all’autolavaggio non rientra tra le attività necessarie.

