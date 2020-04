Coronavirus, colombe di Pasqua in regalo: l'azienda che ne offre 4mila alle famiglie

QUINTO - Oltre 4mila colombe regalate alle famiglie di Quinto. La quarantena nei giorni di Pasqua sarà un po' più dolce nel comune alle porte di Treviso. Un'azienda del paese, che ha chiesto di restare anonima, ha consegnato al municipio oltre 4mila colombe, in modo completamente gratuito, affinché vengano distribuite alle famiglie residenti nel territorio. E da ieri la rete del volontariato, supportata dalla Protezione civile, ha iniziato a recapitare l'inatteso dono porta a porta a ogni famiglia di Quinto. «La Pasqua che verrà sarà diversa, sottotono, con milioni di famiglie costrette a stare chiuse in casa in tutta Italia, aspettando che finisca l'isolamento -spiega il sindaco Stefania Sartori- ma questo non vuol dire che non possa esserci spazio per la solidarietà e per un po' di dolcezza. In un momento di grande tristezza, in cui si fa molta fatica ad andare avanti, ogni famiglia di Quinto riceverà in questi giorni una colomba. Desidero ringraziare questa azienda benefattrice del territorio, perché con grande generosità si è dimostrata sensibile e vicina ai nostri cittadini, grandi e piccini».

ATTO SOLIDALE

Un piccolo, grande gesto concreto, di solidarietà e di affetto, che vuole essere un segnale di speranza per tutti. «In questo tempo dove il nostro paese si trova a combattere contro qualcosa di estremamente piccolo ma estremamente grande, ci è tornata alla mente una frase della scrittrice e poetessa Alda Merini: Ci si abbraccia per ritrovarsi interi -sottolinea il titolare dell'azienda- ci siamo quindi interrogati sul ruolo che potevamo avere per renderci utili. Cosi abbiamo deciso di mantenere vive le tradizioni della Santa Pasqua, donando il dolce tipico di questo periodo a tutte le famiglie della nostra comunità». L'idea ha fatto il pieno di consensi tra i cittadini. «Un gesto meraviglioso -dicono- grazie di cuore all'azienda e grazie a tutti i volontari che consegneranno le colombe alle famiglie».

ANCHE LIBRI E QUADERNI

Le consegne a domicilio, poi, non si fermano qui. Dopo le mascherine e le colombe, ieri gli uomini della Protezione civile hanno recuperato i libri e i quaderni dei ragazzi che erano rimasti all'interno delle scuole in seguito alla brusca interruzione dell'anno scolastico. I primi a ricevere a casa il proprio materiale sono stati i bambini della scuola elementare Marconi. Le consegne continueranno nei prossimi giorni in base al calendario stabilito dalla preside dell'istituto comprensivo di Quinto e Morgano. (mf)

