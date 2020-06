Caserma Serena, c'è un altro positivo al Covid 19: rivolta dei migranti, interviene la polizia

CASIER (TREVISO) - Un altro caso di positività al Covid 19 al centro migranti dell'ex caserma Serena di Casier. Gli operatori dell'Usl 2 stanno esaminando i 300 tamponi fatti ieri pomeriggio, giovedì 11 giugno, ai profughi dopo il caso dell'operatore afghano rientrato al centro dalla ferie e trovato positivo al Coronavirus. Ieri l'avvio del piano di prevenzione dell'Usl aveva provocato una rivolta tra gli immigrati preoccupati da una nuova quarantena, tanto che i prelievi previsti in mattinata erano stati rinviati al pomeriggio. Il nuovo positivo, un richiedente asilo, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Ca' Foncello, mentre dieci pachistani entrati in contatto con l'operatore afghano sono in isolamento in un'ala dell'ex caserma.

Il nuovo caso di positività ha dato il via a una nuova rivolta nella caserma: i poliziotti e icarabinieri in tenuta antisommossa sono entrati nel centro.

Risultano invece tutti negativi i 28 operatori che lavorano nell'hub.

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA