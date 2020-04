Cementificio Rossi: retribuzione piena per i 90 dipendenti cassaintegrati

I circa 90 dipendenti in servizio allo stabilimento del cementificio Cementirossi di Pederobba, nonostante il loro stato di cassintegrati, potranno contare su entrate pari circa alla retribuzione ordinaria, grazie a un'intesa fra l'azienda e le organizzazioni sindacali che prevede il versamento da parte del datore di lavoro, di una quota della differenza fra il salario e l'importo dell'ammortizzatore sociale. I lavoratori si trovano in Cig dallo scorso 30 marzo. «Le solide relazioni sindacali instaurate nel corso degli anni - rilevano gli esponenti di categoria di Cgil e Cisl - dimostrano di essere un valore aggiunto, in particolar modo proprio in realtà produttive attente alle normative e consapevoli dell'importanza del coinvolgimento attivo dei lavoratori nelle diverse fasi di programmazione dell'azienda». © RIPRODUZIONE RISERVATA