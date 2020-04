Coronavirus Veneto, 35 morti oggi e 330 nuovi contagiati. Calano i ricoveri

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino del 3 aprile 2020 . Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it. I contagiati sono saliti a quota 10.581 (+330 sulla rilevazione delle 17 di ieri, 2 aprile). I morti oggi sono stati 35, 12 nella notte e 23 nel corso della giornata, Il totale delle vittime sale a 598 in Veneto. Sono 9.177 i pazienti attualmente positivi al Covid-19, 806 i negativizzati virologici (vale a dire positivi al primo tampone, negativi al secondo). In isolamento domiciliare 20.238.

Le vittime di oggi

Oggi sono decedute in totale 35 persone negli ospedali di: Legnago 4, Mestre 3, Dolo 3, Verona Borgo Roma 3, Schiavonia 3, Belluno 2, Jesolo 2, San Bonifacio 2, Villafranca 2, Treviso 1, Casa di cura Rizzola Jesolo 1, Trecenta 1, Santorso 1, Asiago 1, Conegliano 1, Vittorio Veneto 1, Bassano 1, Vicenza 1, Valdagno 1.

In Alto Adige morta una bambina di 5 anni

Una bambina di cinque anni è morta all'ospedale di Vipiteno, in Alto Adige. È la più giovane vittima di coronavirus d'Italia. La piccola della alta valle era risultata positiva al Covid-19 quando già era in condizioni precarie, da tempo soffriva di gravissime patologie, era in cura e il suo corpo non ha retto all'impatto del virus. (LEGGI TUTTO)

Conte frena sulle riaperture: dopo Pasqua nuovo blocco di 10 giorni

Borrelli: «A casa ancora per molte settimane, anche il 1 maggio»

Il bollettino di ieri

Sono state in totale 36 le nuove vittime del Covid-19: 14 nella notte tra il primo e il 2 aprile e altre 22 oggi fino alle 17; il totale dei morti in Veneto è arrivato a 556 deceduti (in ospedale + extraospedale), 1004 il numero dei dimessi e 335 i gravi in terapia intensiva. Le vittime 4 decessi all' Ospedale Università e 1 al Sant'Antonio di Padova, 2 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona-Borgo Roma, 4 all'ospedale Belluno, 1 a Treviso, 1 all'ospedale Vittorio Veneto, 1 a Conegliano, 3 all'ospedale Mestre, 3 all'Ospedale Dolo, 2 all' Ospedale Schiavonia, 6 all'Ospedale Villafranca, 1 all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar, 4 a Peschiera e 1 a Marzana (Vr). Sono 8911 i casi di persone contagiate attualmente positive, 668 i negativizzati virologici. Infine in isolamento domiciliare si trovano 20.278 veneti.

Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 3 aprile 2020

Crescono i casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto: I contagiati sono saliti a quota 10.581 (+330 sulla rilevazione delle 17 di ieri, 2 aprile). I morti oggi sono stati 35, 12 nella notte e 23 nel corso della giornata, Il totale delle vittime sale a 598 in Veneto. Sono 9.177 i pazienti attualmente positivi al Covid-19, 806 i negativizzati virologici (vale a dire positivi al primo tampone, negativi al secondo). Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. Scende il numero di malati in terapia intensiva da 335 a 327 (-8) . I pazienti in area non critica sono 1.598 (-121 rispetto a ieri). Nel complesso quindi si riduce il numero dei pazienti ricoverati.

Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 20.238. I dimessi sono 1.098.

Coronavirus, rette asili e materne paritarie chiuse: «Subito sconto del 65% alle famiglie venete» Cosa fare

CLUSTER DEL VENETO del 3 aprile (rilevazione delle ore 17 confrontata con i dati delle 8 del 3 aprile)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 2231 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo'Euganeo), 159 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 17 contagiati attualmente positivi, 66 negativizzati virologici

Treviso 1380 contagiati attualmente positivi, 167 negativizzati virologici

Venezia 1125 contagiati attualmente positivi, 125 negativizzati virologici

Verona 2232 contagiati attualmente positivi, 90 negativizzati virologici

Vicenza 1339 contagiati attualmente positivi, 137 negativizzati virologici

Belluno 458 contagiati attualmente positivi, 28 negativizzati virologici

Rovigo 162 contagiati attualmente positivi, 16 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 163 contagiati attualmente positivi, 18 negativizzati virologici

Assegnazione in corso 70 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

I RICOVERATI IN OSPEDALE di oggi 3 aprile 2020

In area non critica sono 1598. In terapia intensiva sono 327

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 103 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Ospedale s. Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 108 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Villa Maria ODC - Padova 14 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 38 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 86 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 13 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 2 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 138 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 28 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 21 pazienti, 9 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 49 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 41 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 11 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 46 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 0 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 81 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus Mestre 35 area non critica, 0 in terapia intensiva

Casa di Cura Rizzola 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 25 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 4 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 72 in area non critica, 26 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 102 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 9 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 71 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 18 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 121 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 74 in area non critica, 24 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 33 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 81 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 54 in area non critica, 8 terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 43 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino



